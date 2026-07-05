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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غش بطريقة جديدة.. ضبط سماعة مثبتة داخل مروحة بحوزة طالبة ثانوية عامة بقنا

سماعات للغش
سماعات للغش

تمكن أفراد التفتيش بلجان الثانوية العامة بقنا، من ضبط طالبة حاولت تمرير سماعة غش مثبتة داخل مروحة صغيرة، قبل دخولها لجنة الامتحانات بمدينة دشنا.

وتلقت غرفة العمليات بقنا،  إخطارًا يفيد ضبط سماعة إلكترونية تستخدم للغش مثبتة داخل مروحة خاصة، بحوزة طالبة أثناء دخولها امتحان اللغة الإنجليزية فى لجنة ثانوية عامة بدشنا.

وأكدت مصادر مطلعة أن فرق التأمين واصلت أعمال التفتيش بدقة قبل السماح للطلاب بدخول مقار الامتحانات، حيث جرى التحفظ على المضبوطات فور العثور عليها، مع تحرير المذكرات اللازمة وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة بحق الطلاب المخالفين، وفقًا للوائح المنظمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة.
 

وتشهد لجان الثانوية العامة بقنا، إجراءات مشددة من قبل القائمين على تفتيش الطلاب والطالبات، في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتشديد الرقابة على اللجان، ومنع كافة صور الغش الإلكتروني، بما يضمن توفير مناخ امتحاني آمن ومنظم، وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

فينا تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة قنا تنفيذ خطط التأمين والتنظيم داخل وخارج اللجان، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب طوال فترة الامتحانات.
 

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام يبلغ 20 ألفاً و202 طالب وطالبة، يؤدون امتحاناتهم بالنظامين القديم والجديد موزعين على 45 لجنة امتحانية بمختلف مراكز المحافظة، من بينها لجنة واحدة مخصصة للطلاب المكفوفين.

كما تم إعداد وتجهيز 25 استراحة مجهزة بكافة سبل الراحة والمعيشة اللازمة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المغتربين.

قنا الثانوية العامة مدينة دشنا اللغة الإنجليزية أخبار قنا امتحانات الثانوية العامة

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