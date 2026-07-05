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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 11 حالة تعدٍ خلال حملة مكبرة في مركز نقادة بمحافظة قنا

حملة مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات
حملة مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات
أ ش أ

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة بمحافظة قنا ، حملة مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات بنطاق المركز، أسفرت عن إزالة 11 حالة تعد ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات محافظ قنا الدكتور مصطفى الببلاوي، بالتصدي لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، وتكثيف حملات الإزالة الفورية في المهد لردع المخالفين، وفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بكل حزم لحماية حقوق الشعب.

وشملت الحملة إزالة 9 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة على مساحة إجمالية بلغت 1425 متراً مربعا ، وإزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية خاصة عبارة عن غرفة على مساحة 9 أمتار، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدٍ على الشارع العام عبارة عن بوابة على مساحة 9 أمتار، حيث تمت الإزالات بالكامل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ويأتي ذلك، في إطار جهود الدولة والمحافظة المستمرة للقضاء على كافة مظاهر البناء العشوائي والمخالف، وحماية المظهر الحضاري وتحقيق الانضباط، مع استمرار جولات الرصد الميداني اليومية عبر فرق المتابعة الميدانية وقسم الإشغالات بالمركز، لمنع أي محاولات جديدة للتعدي والتعامل معها في المهد.

الوحدة المحلية محافظة قنا حملة مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات

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