ماذا يحدث داخل معسكر المنتخب قبل مباراة الأرجنتين؟.. فيديو

أكد أشرف عبد الناصر أن منتخب مصر يعيش حالة معنوية مميزة بعد التأهل التاريخي إلى دور الـ16، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن ركّز على تجهيز اللاعبين بدنيًا من خلال برنامج استشفائي، إلى جانب دراسة منتخب الأرجنتين بشكل دقيق.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وسارة مجدي ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أن المعسكر شهد حالة من التركيز الشديد، حيث يعتمد الجهاز الفني على التحليل بالفيديو لتحديد نقاط القوة والضعف لدى المنافس، خاصة خطورة ليونيل ميسي، الذي يمثل المحرك الأساسي للهجوم الأرجنتيني.

وأشار عبد الناصر إلى أن حسام حسن نجح في إعادة الروح والثقة للاعبين، مؤكدًا أن العامل النفسي لعب دورًا حاسمًا في الأداء المميز أمام أستراليا، حيث تم تحفيز اللاعبين على تحقيق إنجاز تاريخي وإسعاد الجماهير.

وأضاف أن المواجهة المرتقبة تتطلب انضباطًا دفاعيًا كبيرًا وغلق المساحات، مع الاعتماد على التحولات الهجومية السريعة بقيادة محمد صلاح، لاستغلال المساحات في دفاع الأرجنتين.

واختتم بأن حظوظ المنتخب متساوية، متوقعًا مباراة قوية قد تُحسم بتفاصيل صغيرة، في ظل تقارب المستوى بين المنتخبين ورغبة كل منهما في التأهل.