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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد جهود مكثفه لإنقاذه .. مصرع عامل أسفل أنقاض المنزل المنهار في نقادة بقنا | صور

المنزل المنهار
المنزل المنهار

لقي عامل مصرعه، بعد محاولات وجهود مكثفة من قبل الأهالى وقوات الحماية المدنية بقنا، لإنقاذ من أسفل أنقاض المنزل المنهار فى مدينة نقادة جنوب قنا.
 

وجرى نقل الجثة عبر سيارة اسعاف إلى مشرحة مستشفى نقادة المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، وإصدار تصريح الدفن عقب انتهاء التحقيقات.

فيما تمكنت جهود الحماية بقنا، من إنقاذ شخصين آخرين كانا برفقته، أثناء مشاركتهم فى أعمال هدم داخل المنزل المنهار.
 

وكانت منطقة شارع نجع العرب بمدينة نقادة جنوب قنا، شهدت انهيار منزل أثناء أعمال هدم داخله وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال شخصين من تحت الانقاض، فيما يجرى البحث عن آخر.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد انهيار منزل في شارع نجع العرب بمدينة نقادة، أثناء أعمال هدم داخل المنزل، وتمكنت الجهود من إنقاذ شخصين.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتى إسعاف وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طوخ المؤقت بنقادة، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.
 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
 


قنا المنزل المنهار الحماية المدنية مدينة نقادة أخبار قنا

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