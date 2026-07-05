استشاري طب وقائي يحذر: الحذاء ناقل صامت للفيروسات داخل المنزل.. وقد يتسبب في نقل أمراض خطيرة

قال الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، إن الحذاء يعتبر ناقلا صامتا للأمراض أو الفيروسات داخل المنزل.

وأضاف شريف حتة، خلال برنامج "صباحك مصرى" المذاع على فضائية “أم بى سى مصر”، أن هناك بعض الممارسات التى يمارسها الشعب دون قصد تتسبب فى خلق بيئة مليئة بالفيروسات، كدخول المنزل بالحذاء الذى يوجد به إفرازات وبكتيريا، فأى خطوة يخطوها به داخل المنزل يترك مكانه تربة غير نظيفة ومسببة لنقل العدوى.

وشدد استشاري الطب الوقائي والصحة العامة على عدم الاستهانة بدخول المنزل بالحذاء، لأنه بهذا الفعل يترك فى كل مكان فيروسات، والمنزل أصبح مصدراً أساسياً لنقل العدوى، فترك الحذاء خارج المنزل سيخفف من نسبة إمكانية حدوث عدوى.

وأشار إلى أنه توجد فيروسات وبكتيريا دائما، سواء كانت إنفلونزا أو كورونا أو متحورات الفيروسات، كما توجد البكتيريا التى قد تتسبب فى حدوث تسمم غذائي، لذلك يجب تفادي طرق العدوى عن طريق عدم لمس الأشياء التي يوجد فيها بكتيريا وفيروسات.