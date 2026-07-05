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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ممثلة رومانيا: لا يمكن الصمت أمام إراقة الدماء في فلسطين.. وعلى المجتمع الدولي التحرك

خلال الجلسة العامة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
خلال الجلسة العامة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكدت ممثلة رومانيا، ميس لوفن بيتش، أن العالم يواجه تحديات غير مسبوقة تتطلب تحركًا دوليًا جادًا، مشددة على أنه لم يعد مقبولًا الصمت أمام إراقة الدماء وسقوط الضحايا في العديد من مناطق النزاع، وعلى رأسها الأراضي الفلسطينية.


وأوضحت أن التطور المتسارع في مجال الذكاء الاصطناعي يفرض تحديات كبيرة، محذرة من تأثيره المحتمل على سوق العمل، حيث قد يؤدي إلى فقدان أعداد كبيرة من الشباب لوظائفهم، إلى جانب ظهور أنواع جديدة من المخدرات تمثل تهديدًا متزايدًا للمجتمعات.
وفيما يتعلق بالأوضاع في فلسطين، شددت على أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وانتهاكات لا يجب أن يظل حبيس النقاشات داخل القاعات، بل يستلزم إجراءات عملية على أرض الواقع لوقف المأساة الإنسانية.
وتساءلت عن أسباب اختلاف التعامل الدولي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقارنة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتن ، معتبرة أن ما يحدث يمثل تجاهلًا واضحًا للتوصيات والمواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.

توحيد جهود المجتمع الدولي


ودعت ممثلة رومانيا إلى توحيد جهود المجتمع الدولي وتكاتف جميع القوى للدفاع عن الشعب الفلسطيني، والعمل بشكل عاجل على وقف الانتهاكات وحماية المدنيين.

ممثلة رومانيا ميس لوفن بيتش الأراضي الفلسطينية الذكاء الاصطناعي مناطق النزاع

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