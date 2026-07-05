جولة ميدانية لأمين البحوث الإسلاميَّة بالغربية يتفقد خلالها امتحانات الثانوية الأزهرية ومنطقة الوعظ

في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر، أجرى فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، صباح اليوم، جولةً ميدانيَّةً بمحافظة الغربيَّة، استهلَّها بتفقُّد عددٍ من لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهريَّة بمدينة طنطا؛ للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب، والتأكُّد من الالتزام بالضوابط المنظِّمة للعمليَّة الامتحانيَّة.

وخلال الجولة، تابع فضيلته سير العمل داخل اللجان، واطَّلع على انتظام دخول الطلاب، ووجَّه بضرورة تهيئة المناخ المناسب لأداء الامتحانات في هدوء وانضباط، مع سرعة التعامل مع أيَّة معوِّقات قد تؤثر في سيرها؛ بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وعقب ذلك، توجَّه الدكتور الجندي إلى منطقة وعظ الغربيَّة؛ إذ تابع سير العمل، واطَّلع على الجهود الدعويَّة والتوعويَّة التي تضطلع بها المنطقة، مؤكِّدًا أهميَّة مواصلة تطوير الأداء الدعوي، وتعزيز التواصل مع مختلِف فئات المجتمع؛ بما يسهم في نشر صحيح الدِّين وترسيخ قيم الوسطيَّة والاعتدال.

وأكَّد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة أنَّ الأزهر الشريف يحرص على المتابعة الميدانيَّة المستمرَّة لمختلِف القطاعات التعليميَّة والدعويَّة؛ دعمًا لحسن الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدِّمها للأزهر في جميع المحافظات.

ومِنَ المقرَّر أن يشارك فضيلته بعد قليل في الجلسة الافتتاحيَّة للمؤتمر العِلمي الدَّولي الثاني لكليَّة القرآن الكريم بطنطا، الذي يُعقد تحت عنوان: (القراءات القرآنيَّة والتكامل المعرفي بين علوم اللُّغة والشريعة.. جهود مؤسَّسيَّة وبحثيَّة)، بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والمتخصِّصين.