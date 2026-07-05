بأقل الأسعار.. ماركات عالمية في مزاد سيارات المالية| تفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن إقامة مزاد علني لبيع مجموعة متنوعة من السيارات والموتوسيكلات والتكاتك والمركبات التابعة لنيابات محافظتي أسوان وقنا، وذلك يوم الأربعاء 15 يوليو.‏

وتضم جلسة المزاد العلني، عددا من سيارات، تشمل هيونداي، شيفروليه، يجو، إيسوزو، تويوتا، نيسان، مرسيدس، جيب، ميتسوبيشي، كيا، تراكمو سوزوكي، فولفو، GMC)، وأكدت الهيئة أن المركبات المطروحة تضم موديلات وطرازات مختلفة، وتباع بالحالة التي تكون عليها وقت المعاينة.

وتعقد جلسة المزاد العلني للسيارات في قاعة نادي الحضارات الرياضي بشارع صلاح سالم أمام الجهاز المركزي للمحاسبات بمدينة نصر، في تمام الساعة 12 ظهرا.‏

ولفتت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إلى أنه يمكن معاينة السيارات والبضائع، ‏من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا وخلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد ‏المزاد.‏

كما يتم تحديد تأمين دخول المزاد بمبلغ 50 ألف جنيه، فيما يبلغ ثمن كراسة ‏الشروط ‏‏400 جنيه مصري، ويتم البيع دون عمولة، والمعاينة أساس البيع، ويتم ‏سداد ثمن حجز المركبة فور رسو المزاد، ويتم سداد باقي الثمن خلال 15 يوما.‏