قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قادرون على صناعة المستحيل .. رسالة عمرو أديب للاعبي منتخب مصر
رغم العواصف .. ترامب يلقي خطابه بمناسبة الذكرى الـ 250 لأمريكا
اليوم .. نظر محاكمة 76 متهمًا بخلية الهيكل الإداري بالقطامية
دليل طلاب الثانوية العامة .. ننشر قائمة الكليات التي تتطلب اختبارات قدرات وموعد انطلاقها
حالة الطقس في أسوان اليوم الأحد 5-7-2026
سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 5-7-2026
هل التدخين يبطل الوضوء؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
بأقل الأسعار.. ماركات عالمية في مزاد سيارات المالية| تفاصيل
جدول الثانوية العامة 2026 | الطلاب يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى اليوم
رسالة من البرلمان البريطاني تُطالب بفرض عقوبات على نتنياهو وياريف ليفين
مزاعم في جيش الاحتلال: غزة لم تصبح «الأولية» والتهديد الحالي في لبنان وإيران
«مبابي» يُهاجم باراجواي: لعبوا كرة سيئة .. وانتصرنا عليهم بطريقتهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بأقل الأسعار.. ماركات عالمية في مزاد سيارات المالية| تفاصيل

مزاد سيارات
مزاد سيارات
كريم عاطف

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن إقامة مزاد علني لبيع مجموعة متنوعة من السيارات والموتوسيكلات والتكاتك والمركبات التابعة لنيابات محافظتي أسوان وقنا، وذلك يوم الأربعاء 15 يوليو.‏

مزاد سيارات

وتضم جلسة المزاد العلني، عددا من سيارات، تشمل هيونداي، شيفروليه، يجو، إيسوزو، تويوتا، نيسان، مرسيدس، جيب، ميتسوبيشي، كيا، تراكمو سوزوكي، فولفو، GMC)، وأكدت الهيئة أن المركبات المطروحة تضم موديلات وطرازات مختلفة، وتباع بالحالة التي تكون عليها وقت المعاينة.

وتعقد جلسة المزاد العلني للسيارات في قاعة نادي الحضارات الرياضي بشارع صلاح سالم أمام الجهاز المركزي للمحاسبات بمدينة نصر، في تمام الساعة 12 ظهرا.‏

مزاد سيارات

ولفتت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إلى أنه يمكن معاينة السيارات والبضائع، ‏من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا وخلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد ‏المزاد.‏

مزاد سيارات

كما يتم تحديد تأمين دخول المزاد بمبلغ 50 ألف جنيه، فيما يبلغ ثمن كراسة ‏الشروط ‏‏400 جنيه مصري، ويتم البيع دون عمولة، والمعاينة أساس البيع، ويتم ‏سداد ثمن حجز المركبة فور رسو المزاد، ويتم سداد باقي الثمن خلال 15 يوما.‏

الهيئة العامة للخدمات الحكومية مزاد علني السيارات الموتوسيكلات المزاد العلني مرسيدس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

2000 جنيه| سعر الجنيه الذهب يقفز بقوة.. وعيار 21 يخالف التوقعات

جروبات الغش

شاومينج: امتحان انجليزي الثانوية العامة قبل اللجنة بـ4 ساعات بـ500 جنيه|والتعليم:احذروا النصب

كأس العالم

فرج عامر: هذا المنتخب سيتوّج بلقب كأس العالم 2026

منتخب مصر

خبر غير متوقع في منتخب مصر قبل مواجهة الأرجنتين

حسام حسن

فيفا يدرس معاقبة حسام حسن بعد رفع علم فلسطين في كأس العالم 2026

آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم السبت

تراجع 200 جنيه.. آخر انخفاض لأسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم

رياض محرز

رسميا.. الأهلي السعودي يعلن رحيل رياض محرز

الطفلة خديجة

الطفلة خديجة .. اترفضت من كل المدارس رغم ذكائها العالي .. اعرف تفاصيل القصة

ترشيحاتنا

منتخب السلة

بعد الانتصار التاريخي على بطل أفريقيا.. منتخب مصر يضمن التأهل إلى المرحلة الحاسمة من تصفيات مونديال السلة

منتخب مصر لكرة السلة

منتخب مصر يهزم بطل أفريقيا في تصفيات كأس العالم لكرة السلة

إبراهيم فايق

إبراهيم فايق: التعادل مع بلجيكا إنجاز.. ومنتخب مصر واجه منتخبات تملك إرثا كبيرا في كأس العالم

بالصور

بأقل الأسعار.. ماركات عالمية في مزاد سيارات المالية| تفاصيل

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

موسكو توسع تجربة سيارات الأجرة ذاتية القيادة.. وانتشار أكبر خلال 2026

سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

برج الحوت: حظك اليوم الأحد 5 يوليو 2026 .. فرصة لتجديد حياتك واستعادة توازنك

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة لـ طريقة تصحيح بيانات حجز شقق الإسكان

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| الحكومة تبدأ تحويل 1.1 مليون عداد كودي إلى قانوني

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة | تفاصيل حالات الحذف من بطاقة التموين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رجل الأقدار

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الكنز

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

المزيد