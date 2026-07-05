ممثل فلسطين يشدد على ضرورة دعم الأونروا بعد الحصار الإسرائيلي .. وأبو العينين: نتابع ما يحدث وسنخاطب الأمم المتحدة بشأن الوكالة

شدد ممثل فلسطين إبراهيم أبو النجا عضو المجلس الوطني الفلسطيني على ضرورة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتعزيز دورها في تقديم الخدمات الإنسانية للشعب الفلسطيني، وذلك خلال القمة العاشرة لرؤساء برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط، إلى جانب الجلسة العامة التاسعة عشرة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التي تعقد في إطار الرئاسة المصرية الحالية للجمعية برئاسة النائب محمد أبو العينين.



وأكد ممثل فلسطين أن الشعب الفلسطيني يواجه التهجير والقتل والترويع، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تعرقلان عمل وكالة الأونروا، رغم أنها تأسست من أجل خدمة الشعب الفلسطيني، وتمثل شاهداً على المظلمة التاريخية التي تعرض لها.

وأضاف أن الوكالة تحتاج إلى زيادة مواردها المالية لضمان استمرار رسالتها الإنسانية، محذراً من أن محاولات إنهاء دورها تستهدف في جوهرها تصفية القضية الفلسطينية.

ومن جانبه، أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، تضامن الجمعية مع الشعب الفلسطيني، قائلاً: "أنتم محقون، ونحن نتابع ما يحدث، ونطالب بحل الدولتين، ونؤكد أهمية استمرار دور وكالة الأونروا."

وأضاف أبو العينين أن الشعب الفلسطيني يعاني نقصاً حاداً في الدواء والغذاء والكساء، ويعيش أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، مؤكداً أنه سيتم توجيه خطاب إلى الأمم المتحدة بشأن أهمية دعم وكالة الأونروا واستمرارها في أداء دورها الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني.

يستضيف مجلس النواب، بمقره في العاصمة الإدارية الجديدة، يومي 4 و5 يوليو الجاري، أعمال القمة العاشرة لرؤساء برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط، إلى جانب الجلسة العامة التاسعة عشرة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، في إطار الرئاسة المصرية الحالية للجمعية برئاسة النائب محمد أبو العينين.

وتشهد القمة مشاركة واسعة لرؤساء البرلمانات والوفود البرلمانية من دول الاتحاد، لمناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون البرلماني بين دول ضفتي البحر المتوسط.

و شهد اليوم الأول، السبت 4 يوليو، انعقاد قمة رؤساء البرلمانات، إلى جانب اجتماعات اللجان الخمس التابعة للجمعية، واجتماعي المكتب والمكتب الموسع، تمهيدًا لعرض التوصيات النهائية.

فيما تشهد فعاليات اليوم الثاني، الأحد 5 يوليو، انعقاد الجلسة العامة التاسعة عشرة للجمعية البرلمانية، والتي تتضمن اعتماد توصيات اللجان، وإقرار الإعلان الختامي لقمة رؤساء البرلمانات.

وتتصدر أجندة الاجتماعات أربعة ملفات رئيسية تمثل أولويات الرئاسة المصرية للجمعية، تشمل دعم الدبلوماسية البرلمانية وجهود إحلال السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، وحوكمة الذكاء الاصطناعي بما يخدم الإنسان والتنمية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول ضفتي المتوسط، إلى جانب دعم تمكين الشباب والمرأة وتوسيع مشاركتهما في صنع القرار والتنمية .