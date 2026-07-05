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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ممثل فلسطين: مصر تقف سداً منيعاً أمام مخططات تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني

إبراهيم أبو النجا، عضو المجلس الوطني الفلسطيني
إبراهيم أبو النجا، عضو المجلس الوطني الفلسطيني
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أشاد إبراهيم أبو النجا، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، بالدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية، موجهاً الشكر والتقدير إلى القيادة المصرية والشعب المصري على مواقفهم الثابتة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.

وأكد أبو النجا أن مصر، قيادةً وشعباً ومؤسسات، شكلت سداً منيعاً في مواجهة المحاولات الإسرائيلية والأمريكية الرامية إلى فرض تهجير الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على أرضهم حق أصيل وثابت لا يقبل الانتقاص، وأن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية يمثل الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني.

كما أثنى على الدور التاريخي والمحوري لمصر، واصفاً إياها بـ"الشقيقة الكبرى"، مؤكداً أن موقفها الرافض لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول على حساب الدول العربية يعكس ثبات السياسة المصرية ومبادئها الراسخة.

وأعرب أبو النجا عن تقديره للدور الذي قام به النائب محمد أبو العينين خلال رئاسته للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، مشيداً بجهوده وما قدمه من أداء برلماني متميز خلال فترة توليه رئاسة الجمعية.

من جانبه، أكد النائب محمد أبو العينين أن كلمات ممثل فلسطين تعبر عن إيمان راسخ بعدالة القضية الفلسطينية وحقوق شعبها، مشدداً على أن موقف مصر التاريخي واضح وحاسم في رفض التهجير القسري أو أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح أن مصر، بقيادة رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة، أعلنت بوضوح خطوطها الحمراء، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكداً رفضها القاطع لأي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم أو فرض تسويات على حساب دول عربية أخرى، إلى جانب مواصلة جهودها لفتح الممرات الإنسانية وإدخال المساعدات والإغاثة إلى قطاع غزة.

القضية الفلسطينية ستظل حاضرة 

وأضاف أبو العينين أن القضية الفلسطينية ستظل حاضرة في وجدان كل مخلص، مشيداً بالدور الذي يقوم به البرلمان الأوروبي وعدد من القادة الأوروبيين، ومشيراً إلى أن الجهود الرئاسية والدبلوماسية والبرلمانية المصرية أسهمت في تغيير نظرة المجتمع الدولي للقضية، وإعادة التأكيد على أن إنهاء الاحتلال هو المدخل الحقيقي لإنهاء الصراع، وأنه لا بديل عن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وجاءت هذه التصريحات خلال أعمال الجلسة العامة التاسعة عشرة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التي عُقدت بمقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة النائب محمد أبو العينين، وبمشاركة رؤساء البرلمانات والوفود البرلمانية وممثلي المؤسسات الأوروبية والمتوسطية.

إبراهيم أبو النجا المجلس الوطني الفلسطيني الفلسطينيين الشعب الفلسطيني

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