قرار مفاجئ من سيميوني ضد ألفاريز قبل انطلاق الليجا

استُبعد المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز من تشكيلة أتلتيكو مدريد لمباراة افتتاح الدوري الإسباني ضد مالاجا يوم الأربعاء.

أبلغ ألفاريز إدارة أتلتيكو خلال فترة الانتقالات الصيفية برغبته في الانتقال، لكن النادي أكد أنه لا ينوي التفاوض على فسخ عقده.

وصرح المدرب دييجو سيميوني أمس الثلاثاء أن ألفاريز، البالغ من العمر 26 عامًا، لم يكن ضمن التشكيلة لمباراة ملقة على ملعب متروبوليتانو لعدم جاهزيته البدنية.

اعتماد سيميوني

وأكد سيميوني أنه لا يزال يعتمد على ألفاريز طوال الموسم، واصفًا إياه بأفضل لاعب في الفريق، ويتوقع مشاركته في مباراة الدوري يوم الأحد ضد فياريال.

كما استُبعد من التشكيلة المدافع الأرجنتيني كريستيان "كوتي" روميرو، المنضم حديثًا، والمهاجم المصاب ألكسندر سورلوث.