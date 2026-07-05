قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الأوقاف يُهنئ الشعب المصري بافتتاح مقر القيادة الاستراتيجية ويشيد بفوز منتخب مصر
هاري كين يدعو جماهير إنجلترا للسهر: احتفلوا معنا حتى شروق الشمس إذا تأهلنا
بعد رفعه علم فلسطين.. فيفا ينصف حسام حسن ويرفض معاقبته
الثانوية العامة 2026.. إصابة طالبتين بإغماء أثناء أدائهن الامتحان بالدقهلية
رئيس كوريا الجنوبية يُشيد بجهود الولايات المتحدة من أجل تحقيق السلام والرخاء
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قياديين ميدانيين من حماس في غزة
محمود عباس يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية
موقف إنساني.. وزير الأوقاف يستمع لمواطن استوقفه أمام مسجد السيدة نفيسة ويكلّف ببحث مشكلته
مصدر: أحمد فتوح خارج حسابات مباراة الأرجنتين.. واللاعب لم تكتمل جاهزيته
أبو العينين يعلن تشكيل المكتب الدائم للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط .. الأردن تتنازل لصالح المغرب
اتحاد الكرة يوقع عقد تعيين مدرب المواهب بفيفا لقيادة برنامج تطوير اللاعبين الموهوبين مواليد 2011
مفاجأة قبل لقاء الأرجنتين.. اتحاد الكرة يقرّر تجديد عقد حسام حسن حتى 2030
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف: دولة التلاوة تجمع قلوب المصريين وتكشف عن الحناجر الذهبية

وزير الأوقاف خلال كلمته في احتفال انطلاق الموسم الثاني من دولة التلاوة،
وزير الأوقاف خلال كلمته في احتفال انطلاق الموسم الثاني من دولة التلاوة،
إيمان طلعت

قال الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، إن الموسم الثاني لدولة التلاوة، حدث قرآني كبير، أوجد الله تعالى له القبول، وتجمعت حوله قلوب المسلمين والأسرة المصرية، وهو حدث سعيد ومهم. 

وأضاف وزير الأوقاف خلال كلمته في احتفال انطلاق الموسم الثاني من دولة التلاوة، أن الشعب المصري له عشق عظيم بالقران الكريم، لافتا ان الموسم الماضي كانت المشاهدات كبيرة.

وأشار الى أن الغرض من دولة التلاوة هو اكتشاف الحناجر الذهبية، والمواهب الصوتية، فهذا الحدث محل دعم واهتمام من الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيدا بفوز المنتخب المصرى وتأهله الى ادوار متقدمة فى كأس العالم، لافتا ان ذلك يعد شاهدا على ان الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة في بناء الإنسان وبناء المؤسسات.

دولة التلاوة 

كما أعلنت وزارة الأوقاف عن بدء انطلاق التصفيات الأولية المركزية الشفوية لمسابقة «دولة التلاوة» في موسمها الثاني، وذلك داخل مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بمحافظة القاهرة، خلال الفترة من 5 إلى 13 يوليو 2026، بمشاركة المتسابقين المؤهلين من محافظات القاهرة والفيوم وبني سويف، في إطار جهود الوزارة لاكتشاف ورعاية المواهب المتميزة في تلاوة القرآن الكريم.

وأوضحت الوزارة أنها قامت بنشر أسماء المتسابقين الذين تنطبق عليهم شروط دخول الاختبارات الشفوية المركزية الأولية، مؤكدة أن المنافسة تقتصر على الفئات التي تستوفي المعايير المحددة، مع التشديد على استبعاد أي متسابق يثبت مخالفته لشروط المسابقة في أي مرحلة من مراحلها.

وشددت وزارة الأوقاف على أن من بين الشروط الأساسية للمشاركة، ألا يكون المتقدم من القراء المعتمدين باتحاد الإذاعة والتلفزيون، أو من قراء السورة المعتمدين بالوزارة، كما يُشترط عدم مشاركة المتسابق في التصفيات النهائية للموسم الأول من برنامج «دولة التلاوة»، وذلك لضمان إتاحة الفرصة لوجوه جديدة واعدة في مجال التلاوة.

وأشارت الوزارة إلى أن استقبال المتسابقين يتم بشكل يومي اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا، وفقًا للجداول الزمنية المعلنة لكل محافظة، بما يضمن تنظيم عملية الاختبارات وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المشاركين.

المستندات المطلوبة

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة، أوضحت الوزارة ضرورة تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي مع إحضار الأصل للاطلاع، إلى جانب صورة شخصية حديثة مقاس 4×6، بينما يُطلب من المتسابقين ضمن فئة الناشئة تقديم صورة من شهادة الميلاد، بالإضافة إلى صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

وأكدت وزارة الأوقاف أن مسابقة «دولة التلاوة» تأتي ضمن خطتها الاستراتيجية لنشر صحيح الدين، والاهتمام بالقرآن الكريم وأهله، واكتشاف الأصوات المتميزة من مختلف محافظات الجمهورية، بما يدعم من مكانة مصر الريادية في خدمة كتاب الله، ويُسهم في إعداد جيل جديد من القراء المتميزين على أسس علمية ومنهجية راسخة.

دولة التلاوة دولة التلاوة الموسم التاني وزير الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول إجابات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 بتيليجرام والتعليم تتحرك

وزير التربية والتعليم

ضبط مصوري امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 واتخاذ الإجراءات القانونية

كأس العالم

فرج عامر: هذا المنتخب سيتوّج بلقب كأس العالم 2026

منتخب مصر

إنذاران يُهددان ثنائي منتخب مصر بالغياب عن مباراة دور الثمانية .. تفاصيل

سكالوني

الأرجنتين ترفع درجة الحذر .. «سكالوني» يؤكد: مصر ليست كاب فيردي ومواجهتها ستكون مختلفة

هيثم حسن

بعد التأهل التاريخي.. «شوبير» يكشف كواليس ملف هيثم حسن

سعر الدولار اليوم الأحد 5 يوليو 2026 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الأحد 5 يوليو 2026 في البنوك المصرية

أسعار الذهب اليوم

نزل 320 جنيها.. أسعار الجنيه الذهب الآن وعيار 21 يواصل الهبوط

ترشيحاتنا

منتخب مصر

قبل رقصة التانجو الأخيرة.. 4 شائعات نجح منتخب مصر في إخمادها بمونديال 2026

وزير الشباب والرياضة

وزير الرياضة يستقبل النائب محمد شبانة لبحث تعزيز التعاون وتطوير نادي الصحفيين

إتحاد الكرة

بقيادة آرسين فينجر.. إتحاد الكرة يوقع عقد تعيين مدرب المواهب بفيفا لقيادة برنامج تطوير اللاعبين الموهوبين مواليد 2011

بالصور

بإطلالة تتجاوز 5 ملايين جنيه.. هيفاء وهبي تحيي حفل زفاف في دبي

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

بأقل الأسعار.. ماركات عالمية في مزاد سيارات المالية| تفاصيل

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رجل الأقدار

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الكنز

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

المزيد