ريال مدريد يعلن رسميًا التعاقد مع دينزل دومفريس حتى 2030

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الأحد، تعاقده رسميًا مع الظهير الهولندي دينزل دومفريس، قادمًا من إنتر ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وأكد النادي الملكي، في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، التوصل إلى اتفاق مع إنتر ميلان لضم اللاعب، لينهي بذلك واحدة من أبرز صفقات الفريق هذا الصيف.

وقال ريال مدريد في بيانه: "توصل النادي إلى اتفاق مع إنتر ميلان بشأن انتقال اللاعب دينزل دومفريس إلى صفوف ريال مدريد".

وأضاف: "سيمتد ارتباط دومفريس بنادينا طوال المواسم الأربعة المقبلة، وحتى 30 يونيو 2030".

بديل كارفاخال

ويأتي التعاقد مع الدولي الهولندي لتعويض رحيل قائد الفريق داني كارفاخال، الذي غادر صفوف ريال مدريد، إلا أن دومفريس لن يضمن المشاركة الأساسية بسهولة، في ظل وجود الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، الذي ينافسه على مركز الظهير الأيمن.

مورينيو حسم الصفقة

وبحسب تقارير صحفية، فإن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الجديد لريال مدريد، كان صاحب الطلب المباشر للتعاقد مع دومفريس، بعدما وضعه ضمن أولوياته لتدعيم الجبهة اليمنى قبل انطلاق الموسم.

20 مليون يورو لإنهاء الصفقة

وأشارت التقارير إلى أن ريال مدريد فعّل الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع إنتر ميلان، والذي بلغت قيمته 20 مليون يورو، ليحسم الصفقة رسميًا ويضيف أحد أبرز الأظهرة في الكرة الأوروبية إلى صفوفه بعقد يمتد حتى صيف عام 2030.