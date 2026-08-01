«حبتين» .. أكشن ودراما سعودية في 8 حلقات بدءًا من سبتمبر

تستعد منصة عرض المسلسل السعودي الأصلي «حبتين»، حيث تنطلق أولى حلقاته يوم 2 سبتمبر المقبل، في تجربة درامية تجمع بين الأكشن والدراما الإنسانية.

ويتكون المسلسل من 8 حلقات، وتدور أحداثه في العاصمة السعودية الرياض، التي لا تكتفي بالظهور كمكان للأحداث، بل تشكل جزءًا أساسيًا من عالم القصة، بما تقدمه من تفاصيل مرتبطة بالسيارات والتفحيط والجريمة والطموح.

ويأخذ العمل المشاهد إلى عالم مليء بالصراعات، من خلال مجموعة من الشخصيات التي تواجه نتائج اختياراتها السابقة، وسط علاقات تتداخل فيها مشاعر الحب والخيانة والولاء، إلى جانب صراعات داخلية تدفع أصحابها إلى اتخاذ قرارات قد تغير مسار حياتهم.

أبطال مسلسل حبتين

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من الفنانين السعوديين، من بينهم نايف البحر، وعبدالمحسن النمر، وفيصل الزهراني، وعايدة القصي، وريم العلي، ونجود أحمد.