برناردو سيلفا: لن أتحدث عن ريال مدريد الآن.. ومودريتش مثلي الأعلى

قبل مواجهة منتخب البرتغال أمام كرواتيا في دور الـ32 من كأس العالم، رفض برناردو سيلفا الحديث عن انتقاله إلى ريال مدريد، مؤكدًا أن تركيزه الكامل ينصب على مشوار منتخب بلاده في البطولة.

وقال برناردو، خلال مؤتمر صحفي، إنه لن يتطرق إلى أي أسئلة تخص ريال مدريد في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه سعيد بالانتقال إلى النادي الإسباني، لكنه يؤجل الحديث عن الأمر إلى ما بعد انتهاء كأس العالم.

وأضاف: "أنا منشغل بالكامل مع المنتخب الوطني، وسأكرس الأسابيع المقبلة لخدمة بلدي، وسأبذل كل ما لدي لمساعدة البرتغال على تحقيق أفضل النتائج".

وعن مواجهة كرواتيا، أوضح لاعب البرتغال أن فريقه كان يتمنى تصدر مجموعته، لكنه شدد على أن عدم تحقيق ذلك ليس نهاية المطاف، مؤكدًا أن المنتخب جاهز لخوض اللقاء رغم صعوبة المنافس.

وأشار برناردو إلى أن مواجهة كولومبيا في دور المجموعات كانت اختبارًا قويًا، لافتًا إلى أن منتخب كرواتيا يحظى باحترام كبير، وأن البرتغال ستسعى لتقديم أفضل أداء من أجل التأهل إلى دور الـ16.

وتحدث برناردو سيلفا أيضًا عن قائد منتخب كرواتيا، لوكا مودريتش، مؤكدًا أنه يعد مثله الأعلى في كرة القدم، ليس فقط بسبب مستواه الفني، ولكن أيضًا لسلوكه الاحترافي واستمراره في المنافسة على أعلى مستوى رغم تقدمه في العمر.

واختتم تصريحاته بالكشف عن امتلاكه قميص مودريتش، الذي حصل عليه عقب مواجهة بين مانشستر سيتي وريال مدريد، مؤكدًا أنه من أثمن المقتنيات في منزله، لكنه شدد في الوقت ذاته على رغبته في قيادة البرتغال للفوز على كرواتيا والتأهل إلى الدور التالي.