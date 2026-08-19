شريف منير وهشام عباس يشعلان أجواء مهرجان القلعة وسط تفاعل جماهيري كبير

شهد مسرح المحكى، مساء الأربعاء 19 أغسطس، حفلي الفنان شريف منير وفرقته «نوستالجيا» والنجم هشام عباس، ضمن فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت من الجمهور.

وبدأت فعاليات الليلة بحفل شريف منير وفرقته «نوستالجيا»، الذي قدم خلاله مجموعة من أشهر المؤلفات العربية والغربية، إلى جانب موسيقى تصويرية ارتبطت بعدد من الأفلام المصرية، في أجواء استعاد خلالها الجمهور ذكريات عدد من الأعمال الفنية الشهيرة.

وفي العاشرة مساءً، صعد النجم هشام عباس إلى مسرح المحكى، مقدمًا باقة من أشهر أغانيه وتترات المسلسلات، من بينها «حلال عليك»، و«ناري نارين»، و«حالة»، و«حبيتها»، و«تعالى»، و«يا سهرانين الليل»، و«يتربى في عزو».

وشهد الحفلان تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، الذي شارك الفنانين الغناء والتصفيق، في ليلة فنية جمعت بين الموسيقى والحنين إلى أبرز الأعمال التي ارتبطت بذاكرة الجمهور.

وتتواصل فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء حتى 24 أغسطس، بمشاركة نخبة من نجوم الغناء والموسيقى.