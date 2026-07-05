خبير: انخفاض البطالة والتضخم التدريجي بداية شعور المواطن بنتائج الإصلاح الاقتصادي

أكد الخبير الاقتصادي أحمد الصفتي أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في تنفيذ مشروعات تنموية ضخمة أسهمت في زيادة الإنتاج وخلق فرص العمل، مشيرًا إلى أن المواطن سيشعر تدريجيًا بنتائج الإصلاح الاقتصادي مع استمرار تراجع معدلات التضخم.

انخفاض البطالة إلى أقل من 7%

وأوضح الصفتي أن معدل البطالة الرسمية تراجع من نحو 14% عام 2013 إلى حوالي 6.8% في 2026، وهو ما يعكس انخفاضًا يقارب 50%، مؤكدًا أن هذا التراجع يعني توفير فرص عمل أكبر للمواطنين.

تراجع التضخم بعد ذروته

وأشار إلى أن معدل التضخم ارتفع تدريجيًا حتى بلغ ذروته خلال عام 2023، قبل أن يبدأ في التراجع ليصل حاليًا إلى نحو 16%، موضحًا أن انخفاض التضخم لا يعني تراجع الأسعار، وإنما انخفاض معدل زيادة الأسعار.

الأسعار لن تتراجع.. وهذه طبيعة الاقتصاد

وشدد الصفتي على أن ارتفاع الأسعار ظاهرة طبيعية في مختلف اقتصادات العالم، موضحًا أن الاقتصاد يقوم على انخفاض القوة الشرائية للعملة مع مرور الوقت، بالتزامن مع زيادة الإنتاج والسكان وتنوع السلع والخدمات.

مرحلتان يشعر بهما المواطن

ولفت إلى أن شعور المواطن بنتائج الإصلاح الاقتصادي يمر بمرحلتين، الأولى تتمثل في زوال آثار الأزمة الاقتصادية، والثانية هي الوصول إلى مرحلة الرخاء وتحسن المستوى المعيشي، مؤكدًا أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في المرحلة الأولى، بينما يستمر العمل لتحقيق الثانية.