برلمانية: انخفاض معدل الإنجاب أدى لتراجع بطالة السيدات في مصر

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن ما أعلنته الحكومة من تراجع معدل الإنجاب الكلي وانخفاض معدلات البطالة بين الإناث؛ يعكس نتائج إيجابية لجهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، مشيرة إلى أن هذه المؤشرات تمثل خطوة مهمة نحو تحسين الخصائص السكانية وتعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا.

وأضافت العسيلي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الربط بين ضبط النمو السكاني وزيادة فرص عمل السيدات؛ يعد أحد أهم محاور التنمية المستدامة، موضحة أن ارتفاع مساهمة المرأة في سوق العمل يؤكد نجاح “برامج التدريب والتأهيل وتمكين المرأة” التي تنفذها الدولة خلال الفترة الأخيرة.

وشددت عضو مجلس النواب، على أهمية استمرار التوعية المجتمعية، وتوسيع برامج تنظيم الأسرة، ودعم المرأة في سوق العمل؛ بما يضمن استدامة النتائج الإيجابية، وتحقيق أهداف الدولة في بناء مجتمع أكثر انضباطا.