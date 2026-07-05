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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير : الاقتصاد المصري قفز من 3 إلى 40 تريليون جنيه خلال 13 عامًا

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري
رحمة سمير

أكد الخبير الاقتصادي أحمد الصفتي أن الاقتصاد المصري شهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة من 2013 إلى 2026، مشيرًا إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلي سجلت قفزات ملحوظة، سواء في الناتج المحلي الإجمالي أو الاحتياطي النقدي أو حجم الاستثمارات الأجنبية، وهو ما انعكس على معدلات النمو.

الناتج المحلي يقفز إلى 40 تريليون جنيه

وأوضح “الصفتي”، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد"، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من نحو 3 تريليونات جنيه في 2013 إلى 40 تريليون جنيه في 2026، مؤكدًا أن هذه الزيادة جاءت نتيجة توسع الدولة في تنفيذ الاستثمارات والمشروعات التنموية.

الاستثمارات الأجنبية تضاعفت 8 مرات

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفع من 5 مليارات دولار عام 2013 إلى 40 مليار دولار في 2026، لافتًا إلى أن هذه الاستثمارات ساهمت في زيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد.

ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى أعلى مستوى في تاريخ مصر

وأضاف أن الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي ارتفع من 15 مليار دولار في 2013 إلى 55 مليار دولار في 2026، واصفًا ذلك بأنه أكبر احتياطي نقدي أجنبي في تاريخ مصر.

النمو رغم الأزمات العالمية

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو جيدة رغم التحديات التي واجهها العالم، ومنها تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والأحداث في المنطقة، مؤكدًا أن متوسط النمو الحقيقي وصل إلى نحو 5.5% و6% في بعض السنوات.


واختتم أحمد الصفتي تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق في المؤشرات الاقتصادية جاء نتيجة التوسع في المشروعات القومية، وتطوير البنية التحتية، وزيادة الاستثمارات، وهو ما أسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو متقدمة.

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