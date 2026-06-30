هيئة الاستثمار: مشروع "برج فوربس العالمي" يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري



أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مشروع "برج فوربس العالمي" يمثل إضافة نوعية لخريطة الاستثمارات الكبرى في مصر، ويعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، مشددًا على حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة على توفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية، وتذليل التحديات أمام المستثمرين بما يدعم تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال استقباله وفد شركة "ماجنوم السعودية للعقارات" برئاسة الدكتور ماجد مرعي، لبحث مستجدات تنفيذ مشروع "برج فوربس العالمي" بمنطقة الأعمال المركزية (CBD) بالعاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات مستهدفة تبلغ نحو مليار دولار.

وأوضح عوض أن الهيئة تواصل تطوير الخدمات الاستثمارية وتبسيط الإجراءات، مع إزالة المعوقات أمام المستثمرين، بما يضمن سرعة تنفيذ المشروعات ويعزز ثقة مجتمع الأعمال في مناخ الاستثمار المصري، لافتًا إلى أن المشروع يدعم رؤية الدولة لتحويل العاصمة الإدارية الجديدة إلى مركز إقليمي للأعمال والاستثمار.

وشهد اللقاء استعراض تطورات المشروع، الذي يستهدف إنشاء مركز عالمي للأعمال والخدمات المالية، واستقطاب الشركات العالمية العاملة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار.

كما ناقش الجانبان فرص التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، واستقطاب الشركات العالمية، إلى جانب متابعة الإجراءات الخاصة بمشروع قانون حي المال والأعمال، وتفعيل الرخصة الذهبية، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروع وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.