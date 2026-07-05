زعلانة.. ياسمين عز تنفعل بسبب الأهلي والزمالك

أكد المطرب الشعبي سعد الصغير، أن الجميع كان في حالة فرح شديد بعد تأهل المنتخب لـ دور الـ 16، موضحًا أنه بدعاء المصريين قد نحصل على كأس العالم.

وأوضح أنه يطالب الحاقدين على حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، بالتوقف عن الكلام غير المرغوب فيه، وأن الجميع مطالب بمساندة وتشجيع المنتخب.

وأوضح أن هناك بعض الأشخاص ينسب فوز المنتخب على استراليا للزمالك، وأن ذلك لآن حسام عبد المجيد لاعب الزمالك هو من احرز الهدف الأخير بضربة الجزاء.

الكلام ده يزعلني

ياسمين

وتدخلت ياسمين عز وقالت :" الكلام ده أول مره أسمعه، والكلام ده يزعلني، ياريت الكل يساند المنتخب ومفيش أهلى وزمالك كلنا منتخب مصر".

وتابعت:" النهاردة لابسين أحمر وأبيض أنت أبيض وأنا أحمر وفيه وحدة، ليرد سعد:" بس الوضع يختلف التيشيرت بتاعك أصلي بس بتاعي بـ100 جنيه".

وأشعل المطرب الشعبي سعد الصغير أجواء استوديو برنامج "كلام الناس"، بعدما قدم وصلة غنائية خاصة للإعلامية ياسمين عز خلال استضافته في البرنامج المذاع على قناة إم بي سي مصر.

وخلال الحوار، وجه سعد الصغير الأغنية إلى ياسمين عز، مؤكدًا أنها مُهداة إليها، قبل أن يغني قائلًا:"ياسمين نكرة واحد.. مفيش أي واحد.. هيحبك زي ما بحبك.. بعشقك يا بياضة.. بنحبك حب عبادة.. القهوة من غير سكر من إيدك تبقى زيادة".

وقدمت الإعلامية ياسمين عز الشكر لـ سعد على الاغنية، وتحدثت معه عن مباراة المنتخب في كأس العالم، وأكد أن الجميع في حالة فرح شديد لما يقدمه الكابتن حسام حسن ولاعبي المنتخب.

ياسمين عز

وحرصت الإعلامية ياسمين عز على توجيه رسالة دعم ومساندة للمنتخب الوطني قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين، معربة عن أمنياتها بأن يواصل الفراعنة مشوارهم الناجح في البطولة ويحققوا نتيجة إيجابية تقودهم إلى التأهل.

القوة والتركيز لتحقيق الفوز



ورفعت ياسمين عز الدعاء للاعبي المنتخب خلال تقديمها برنامج «كلام الناس» المذاع على قناة MBC مصر، متمنية أن يوفقهم الله في المباراة، وأن يمنحهم القوة والتركيز لتحقيق الفوز أمام المنافس الأرجنتيني.

وردّدت الإعلامية دعاءً جاء فيه: «يارب العالمين انصرنا على الأرجنتين، اللهم شتت تفكيرهم أمام المصريين، واجعل مرمى شوبير سدًا منيعًا وسورًا لا يُخترق وحصنًا لا ينهار»، في تعبير عن ثقتها في قدرة المنتخب على تقديم أداء قوي خلال اللقاء.

حالة من التفاؤل قبل المواجهة



وأكدت ياسمين عز أن الجماهير المصرية تعيش حالة من التفاؤل قبل المواجهة المنتظرة، معربة عن أملها في أن يواصل لاعبو المنتخب تقديم المستويات المميزة التي ظهروا بها خلال مشوار البطولة.

إسعاد الجماهير وتحقيق إنجاز جديد



واختتمت حديثها بالتأكيد على أن المصريين يقفون خلف منتخبهم بكل قوة، متمنية أن ينجح الفراعنة في إسعاد الجماهير وتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل الكرة المصرية.