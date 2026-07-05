قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نزل 320 جنيها.. أسعار الجنيه الذهب الآن وعيار 21 يواصل الهبوط
سؤال دمه تقيل مني.. مدحت شلبي يتحدث لـ مروان عطية عن ميسي.. شوف قال إيه؟
الأوقاف تحيي ذكرى ميلاد القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش.. أحد أعلام دولة التلاوة المصرية
أبو العينين: السلام بوابة التنمية وندعو لمرحلة من التكامل الاقتصادي الأورومتوسطي
صلاح ضد ميسي.. مطبات تواجه العميد وسكالوني قبل مواجهة الفراعنة وراقصو التانجو
رئيس القليوبية الأزهرية يتابع امتحان البلاغة ويشدد على توفير أقصى درجات الراحة للطلاب
لجنة فنية متخصصة للمراجعة.. تحرك برلماني عاجل بشأن صعوبة امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة بالقليوبية : الإنجليزى فى مستوى الطالب المتوسط
فرحة طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية بعد امتحان اللغة الأجنبية الأولى
اقتصاد التعدين في مصر.. كيف تحول القطاع إلى رافد جديد للنمو وجذب الاستثمارات؟
عون: لست مغرما بإسرائيل.. لكن أعطوني بديلا ينهي الحروب
معلم: امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 جاء موزونًا ومتدرجًا في الصعوبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

معلم: امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 جاء موزونًا ومتدرجًا في الصعوبة

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

قال محمد حسين، معلم لغة إنجليزية، عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك”: “الحمد لله.. امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 جاء موزونًا ومتدرجًا في الصعوبة، ومناسبا لمختلف مستويات الطلاب".

وأوضح المعلم أن البراجراف كان من النموذج الاسترشادي الخامس: Actions speak louder than words، والقصة من قلب الأحداث، والتراجم في متناول أغلب الطلاب، وأسئلة الاختيارات متدرجة بشكل طبيعي.

وأضاف أنه في المجمل “الطالب اللي ذاكر واجتهد هيخرج مطمن بإذن الله، وما أفسدته الكيمياء ، يصلحه الإنجليزي”. 

وانتهى في الثانية عشرة ظهرا طلاب الثانوية العامة من أداء امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 بجميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 الموجودة على مستوى الجمهورية.

وأكد محمد الخولي، معلم اللغة الإنجليزية، أن امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 اليوم جاء “كويس جدا”.

وقال محمد الخولي: “معظم امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 اليوم جاء من النماذج الاسترشادية المنشورة على موقع وزارة التربية والتعليم”.

وشهدت لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 أداء امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 الموجودة على مستوى الجمهورية.

واستمر زمن امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026، من 9 صباحا حتى 12 ظهراً.

كما شهدت اليوم لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 بمدارس المكفوفين، أداء امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 ورقة ثانية لطلاب الثانوية العامة المكفوفين، والذي استمر أيضا من 9 صباحا حتى 12 ظهرا.


مواصفات امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026

أكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 النظام الجديد  عبارة عن  42 سؤالًا، منها 3 أسئلة مقالية و39 سؤال اختيار من متعدد، ومخصص للامتحان 60 درجة، منها 51 درجة لأسئلة الإختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.


امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 للطلاب (الباقين للإعادة) وفقا لمنهج اللغة الإنجليزية المطور للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.

جدير بالذكر أن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حرص على متابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة 2026 من داخل غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث يتابع عبر شاشات وكاميرات المراقبة سير العمل داخل اللجان الامتحانية بمختلف محافظات الجمهورية، واطمأن على انتظام دخول الطلاب، وتنفيذ إجراءات التفتيش، ووصول أوراق الأسئلة والإجابة إلى اللجان، وبدء الامتحانات في المواعيد المحددة.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتطبيق إجراءات التفتيش بكل حسم ودقة داخل جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026، مشددا على عدم السماح نهائيًا بدخول الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية.

كما أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات مشددة بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفة يتم رصدها، ومواصلة اجراءات الانضباط الكامل بجميع اللجان على مستوى الجمهورية.

امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 ثانوية عامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول إجابات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 بتليجرام|والتعليم تتحرك

كأس العالم

فرج عامر: هذا المنتخب سيتوّج بلقب كأس العالم 2026

منتخب مصر

إنذاران يُهددان ثنائي منتخب مصر بالغياب عن مباراة دور الثمانية .. تفاصيل

وزير التربية والتعليم

ضبط مصوري امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 واتخاذ الإجراءات القانونية

الإيجار القديم

زيادة جديدة في الإيجار القديم.. تعرف على النسبة وموعد التطبيق

سكالوني

الأرجنتين ترفع درجة الحذر .. «سكالوني» يؤكد: مصر ليست كاب فيردي ومواجهتها ستكون مختلفة

هيثم حسن

بعد التأهل التاريخي.. «شوبير» يكشف كواليس ملف هيثم حسن

سعر الدولار اليوم الأحد 5 يوليو 2026 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الأحد 5 يوليو 2026 في البنوك المصرية

ترشيحاتنا

راغب مصطفى غلوش

ذكرى مولده.. الشيخ راغب مصطفى غلوش قلب التلاوة النابض وركن راسخ في خدمة القرآن

أمين البحوث الإسلاميَّة يجري جولةً ميدانيَّة بمحافظة الغربية تفقَّد خلالها امتحانات الثانوية الأزهرية ومنطقة الوعظ ولجان الفتوى

جولة ميدانية لأمين البحوث الإسلاميَّة بالغربية يتفقد خلالها امتحانات الثانوية الأزهرية ومنطقة الوعظ

وزير الأوقاف يؤدي ركعتين في مقام السيدة نفيسة

وزير الأوقاف يؤدي ركعتين في مقام السيدة نفيسة قبل انطلاق الموسم الثاني من مسابقة «دولة التلاوة»

بالصور

بإطلالة تتجاوز 5 ملايين جنيه.. هيفاء وهبي تحيي حفل زفاف في دبي

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

بأقل الأسعار.. ماركات عالمية في مزاد سيارات المالية| تفاصيل

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

موسكو توسع تجربة سيارات الأجرة ذاتية القيادة.. وانتشار أكبر خلال 2026

سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رجل الأقدار

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الكنز

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

المزيد