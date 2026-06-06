ملاحظ يصور امتحان جبر الإعدادية بموبايله وساعته الذكية..وإحالة الواقعة للنيابة العامة|ماذا حدث؟

- الملاحظ صور الامتحان وأرسله لزميله عبر واتساب
- تم ايقاف الملاحظ عن العمل
- تقرر احالة جميع مسئولي اللجنة للتحقيق
- جاري إحالة الواقعة للنيابة العامة
شهدت إحدى لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بالهرم ، واقعة قيام أحد الملاحظين ويدعي ح . م . ر ،معلم لغة إنجليزية ، بإستخدام “موبايل وساعة يد ذكية” في تصوير البوكليت الخاص بـ امتحان مادة الجبر اليوم ، والخاص بأحد الطلاب داخل اللجنة
وبعد تصوير الامتحان قام الملاحظ المذكور بإرسال الصور عبر تطبيق الوتساب لأحد زملائه المعلمين ، ويدعى م . ا . ش
ومن جانبها أعلنت إدارة الهرم التعليمية ، أنه تقرر ايقاف الملاحظ عن العمل ، بالإضافة لصدور قرار لكلاً من :
ملاحظ اخر بنفس اللجنة وتدعي ا س
ومراقب الدور ويدعي ا م ع
والمراقب الأول وتدعي ا ف ا
ورئيس اللجنة ويدعي ا ع م
ومسؤول أمن اللجنة وتدعي. ا ع ز
الي التحقيقات ، وذلك تمهيداً لإحالة الواقعة الي النيابة العامة
وشددت إدارة الهرم التعليمية على رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، بضرورة منع اصطحاب الهواتف المحمولة والساعات الذكية داخل اللجان لأي من العاملين أو الملاحظين أو الطلاب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفة للتعليمات
امتحانات الشهادة الإعدادية 2026
وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، عن صدور تعليمات مشددة ، بضرورة الإلتزام بالضوابط الخاصة بـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على :
- تجهيز لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بالشكل اللائق، والاهتمام الكامل بالنظافة العامة، مراعاة المقاعد للمرحلة السنية
- توفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026
- العمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر على سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2026.
- تطبيق الانضباط الكامل داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ومنع الغش
- حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والملاحظين
- منع التصوير داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 منعًا لتشتيت الطلاب، مع ضرورة العمل بمنتهى الدقة والمسئولية وعدم السماح بحدوث أي أخطاء.
- حسن اختيار رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 والعاملين بأعمال الامتحانات من أصحاب الكفاءة والخبرة ممن تنطبق عليهم الشروط المنظمة لذلك.