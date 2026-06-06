ملاحظ يصور امتحان جبر الإعدادية بموبايله وساعته الذكية..وإحالة الواقعة للنيابة العامة|ماذا حدث؟

الملاحظ صور الامتحان وأرسله لزميله عبر واتساب

تم ايقاف الملاحظ عن العمل

تقرر احالة جميع مسئولي اللجنة للتحقيق

جاري إحالة الواقعة للنيابة العامة

شهدت إحدى لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بالهرم ، واقعة قيام أحد الملاحظين ويدعي ح . م . ر ،معلم لغة إنجليزية ، بإستخدام “موبايل وساعة يد ذكية” في تصوير البوكليت الخاص بـ امتحان مادة الجبر اليوم ، والخاص بأحد الطلاب داخل اللجنة

وبعد تصوير الامتحان قام الملاحظ المذكور بإرسال الصور عبر تطبيق الوتساب لأحد زملائه المعلمين ، ويدعى م . ا . ش

ومن جانبها أعلنت إدارة الهرم التعليمية ، أنه تقرر ايقاف الملاحظ عن العمل ، بالإضافة لصدور قرار لكلاً من :

ملاحظ اخر بنفس اللجنة وتدعي ا س

ومراقب الدور ويدعي ا م ع

والمراقب الأول وتدعي ا ف ا

ورئيس اللجنة ويدعي ا ع م

ومسؤول أمن اللجنة وتدعي. ا ع ز

الي التحقيقات ، وذلك تمهيداً لإحالة الواقعة الي النيابة العامة

وشددت إدارة الهرم التعليمية على رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، بضرورة منع اصطحاب الهواتف المحمولة والساعات الذكية داخل اللجان لأي من العاملين أو الملاحظين أو الطلاب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفة للتعليمات

امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، عن صدور تعليمات مشددة ، بضرورة الإلتزام بالضوابط الخاصة بـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على :