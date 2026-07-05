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الأوقاف تحيي ذكرى ميلاد القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش.. أحد أعلام دولة التلاوة المصرية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تحيي ذكرى ميلاد القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش.. أحد أعلام دولة التلاوة المصرية

الشيخ مصطفى غلوش رحمه الله
الشيخ مصطفى غلوش رحمه الله
عبد الرحمن محمد

تحيي وزارة الأوقاف، اليوم الخامس من يوليو، ذكرى ميلاد القارئ الكبير الشيخ راغب مصطفى غلوش –رحمه الله–، أحد أعلام دولة التلاوة المصرية، وصاحب الأداء المؤثر والصوت الخاشع، الذي ترك بصمة بارزة في مسيرة التلاوة المصرية، ومثّل القارئ المصري خير تمثيل في المحافل المحلية والدولية.

وُلد الشيخ راغب مصطفى غلوش في ٥ من يوليو عام ١٩٣٨م بقرية برما التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، ونشأ في بيئة قرآنية عريقة، حيث أتم حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، ثم انتقل إلى مدينة طنطا ليتلقى علوم التلاوة والتجويد على يد كبار المشايخ، وكان من أبرزهم الشيخ عبد الغني الشرقاوي.

وفي مطلع الستينيات انضم الشيخ راغب غلوش إلى الإذاعة المصرية، وهو في أوائل العشرينات من عمره، ليصبح من أصغر قراء عصره الذين سطعت أسماؤهم على الساحة القرآنية، بفضل موهبته المتميزة وصوته الخاشع وأدائه المتقن.

ومثّل الشيخ راغب غلوش مصر في العديد من المحافل والبعثات القرآنية الرسمية، وصدح بصوته في أرجاء العالم الإسلامي، فزار العديد من الدول العربية والإسلامية، حاملًا رسالة القرآن الكريم، ومجسدًا صورة القارئ المصري الذي يجمع بين الإتقان وروح الأداء.

وتميّز الشيخ راغب مصطفى غلوش بصوت مهيب ذي طابع خاشع، عُرف بصدق النغمة وعمق الإحساس، وكان من أبرز من أبدع في أداء مقام الصبا، فحظي بمكانة كبيرة في قلوب محبي القرآن الكريم داخل مصر وخارجها.

وتؤكد وزارة الأوقاف، في ذكرى ميلاد الشيخ راغب مصطفى غلوش، حرصها على إبراز سير أعلام دولة التلاوة المصرية، والتعريف بإسهاماتهم في خدمة كتاب الله تعالى، واستلهام مسيرتهم في الإخلاص والإتقان؛ تقديرًا لما تركوه من إرث قرآني خالد وأثر طيب في نفوس محبي القرآن الكريم.

وزارة الأوقاف الشيخ راغب مصطفى غلوش دولة التلاوة

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