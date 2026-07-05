فرحة طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية بعد امتحان اللغة الأجنبية الأولى

ساد الارتياح والفرحة بين طلاب الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، عقب الانتهاء من أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى، حيث أكد عدد كبير منهم أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وأن معظم الأسئلة كانت مباشرة وواضحة.

وقال سعد محمد، شعبة علمى علوم، إن الامتحان تميز بالوضوح ولم يتضمن أسئلة تعجيزية، مشيرين إلى أن أغلب جزئياته جاءت من المنهج، وهو ما ساعدهم على الإجابة بثقة.

وأضافت شهد صلاح، شعبه الأدبى، أن القطعة تضمنت بعض "التركات" التي احتاجت إلى تركيز ووقت للتفكير قبل اختيار الإجابة الصحيحة، إلا أنها لم تكن صعبة، وإنما اعتمدت على الفهم الجيد واستيعاب النص.

وأشار عدد من الطلاب إلى أن أسئلة القواعد والاختيار من متعدد جاءت مناسبة، بينما احتاجت بعض النقاط إلى التدقيق، مؤكدين أن الوقت كان كافيًا لمعظم الطلاب، رغم أن القطعة استغرقت وقتًا أطول بسبب الحاجة إلى القراءة المتأنية.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بمستوى الامتحان، معربين عن أملهم في أن تأتي الامتحانات المقبلة بنفس المستوى من الوضوح، متمنين التوفيق لجميع زملائهم في استكمال ماراثون الثانوية العامة.