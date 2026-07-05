قبل مواجهة مصر.. الإصابات تضرب منتخب الأرجنتين في المونديال

يعاني منتخب الأرجنتين بقيادة سكالوني عديد الإصابات قبل مواجهة منتخب مصر الوطني بعد غد الثلاثاء في إطار منافسات دور الـ 16 بكأس العالم 2026.

ويلتقى منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نظيره منتخب الأرجنتين فى تمام السابعة مساء بعد غد الثلاثاء فى إطار منافسات دور الـ 16 بكأس العالم 2026.

وتلقي منتخب الأرجنتين صدمة قبل مواجهة الفراعنة الكبار بتعرض 3 إصابات حيث تعرض فاكوندو ميدينا لشد عضلي فى مباراة كاب فيردي فى المباراة التي جمعت بين القروش الزرقاء والتانجو الأرجنتيني.

وذكرت تقارير إعلامية تعرض إنزو فيرنانديز للإصابة بتشنج عضلي كما تعرض نيكولاس جونزاليس لـ إلتواء فى الكاحل الأيسر.

وكشفت شبكة تي واي سي الأرجنتينية في تقرير لها عن معاناة الثنائي ليونيل ميسي وأليكسيس ماك أليستر من إرهاق بدني شديد دون تحديد مدة غياب أي منهم حتى الآن.

وكان منتخب مصر قد حجز مقعده في دور الـ16 بعد واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة، عندما أطاح بمنتخب أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب «AT&T Stadium» بمدينة أرلينغتون في ولاية تكساس الأمريكية، وأداره الحكم الأوروجوياني جوستافو تيخيرا.

وجاء تأهل الفراعنة بعد مشوار مميز في دور المجموعات، حيث احتل المنتخب المصري المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد خمس نقاط، خلف منتخب بلجيكا بفارق الأهداف، بعدما حقق أول انتصار في تاريخ مشاركاته بكأس العالم بالفوز على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، قبل التعادل مع بلجيكا وإيران.

ويأمل الجهاز الفني في استعادة أكبر عدد ممكن من عناصره الأساسية قبل المواجهة المرتقبة أمام بطل العالم، في ظل صعوبة المهمة التي تنتظر المنتخب المصري، والذي يسعى لمواصلة كتابة التاريخ والوصول إلى ربع نهائي كأس العالم للمرة الأولى.