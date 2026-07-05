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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر: لاعبو منتخب مصر يستحقون الاحتراف في أكبر الأندية الأوروبية

فرج عامر
فرج عامر
باسنتي ناجي

أشاد فرج عامر بالمستوى الذي يقدمه عدد من لاعبي منتخب مصر، مؤكدًا أن ما قدموه في الفترة الأخيرة يثبت أنهم يمتلكون إمكانيات تؤهلهم للاحتراف في أفضل الأندية الأوروبية. 

منتخب مصر 

وكتب عامر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "محدش يقول لاعبي منتخب مصر محليين بعد كده"، في إشارة إلى الأداء المميز الذي ظهر به عدد من نجوم المنتخب. 

وخصّ رئيس سموحة السابق بالذكر كلًا من مروان عطية، وإمام عاشور، ورامي ربيعة، وحسام عبد المجيد، وياسر إبراهيم، وأحمد فتوح، ومحمود حسن تريزيجيه، ومصطفى شوبير، معتبرًا أنهم أذهلوا خبراء كرة القدم بمستوياتهم الفنية والبدنية. 

وأشار عامر إلى أن هؤلاء اللاعبين يملكون الجودة واللياقة التي تجعلهم قادرين على اللعب في أقوى الدوريات الأوروبية، متسائلًا عن أسباب عدم احترافهم حتى الآن رغم المستويات التي يقدمونها. 

فرج عامر منتخب مصر الاهلي

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