فرج عامر: لاعبو منتخب مصر يستحقون الاحتراف في أكبر الأندية الأوروبية

أشاد فرج عامر بالمستوى الذي يقدمه عدد من لاعبي منتخب مصر، مؤكدًا أن ما قدموه في الفترة الأخيرة يثبت أنهم يمتلكون إمكانيات تؤهلهم للاحتراف في أفضل الأندية الأوروبية.

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وكتب عامر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "محدش يقول لاعبي منتخب مصر محليين بعد كده"، في إشارة إلى الأداء المميز الذي ظهر به عدد من نجوم المنتخب.

وخصّ رئيس سموحة السابق بالذكر كلًا من مروان عطية، وإمام عاشور، ورامي ربيعة، وحسام عبد المجيد، وياسر إبراهيم، وأحمد فتوح، ومحمود حسن تريزيجيه، ومصطفى شوبير، معتبرًا أنهم أذهلوا خبراء كرة القدم بمستوياتهم الفنية والبدنية.

وأشار عامر إلى أن هؤلاء اللاعبين يملكون الجودة واللياقة التي تجعلهم قادرين على اللعب في أقوى الدوريات الأوروبية، متسائلًا عن أسباب عدم احترافهم حتى الآن رغم المستويات التي يقدمونها.