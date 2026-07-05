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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور يتحدى ميسي: مش هيجيب أهداف.. ومصر هتتأهل لربع النهائى

الغندور
الغندور
يمنى عبد الظاهر

قال الإعلامي خالد الغندور إن المنتخب سيخوض مواجهة قوية يوم 7 يوليو أمام منتخب يقوده ليونيل ميسي، الذي سجل 7 أهداف حتى الآن، مؤكدًا ثقته في قدرة الفراعنة على تحقيق نتيجة إيجابية والتأهل إلى دور الثمانية.

وأضاف الغندور عبر حسابه: “بإذن الله هنلعب يوم 7/7 أمام ميسي اللي جايب 7 أجوان، وإن شاء الله مش هيجيب أجوان ونكسب بأي طريقة ونصعد لدور الثمانية. حلم مش صعب تحقيقه، قولوا يا رب”.

وتأتي تصريحات الغندور في إطار دعم الجماهير للمنتخب قبل المواجهة المرتقبة، وسط طموحات كبيرة بمواصلة المشوار وتحقيق إنجاز جديد في البطولة


يعد هذا أول فوز يحرزه منتخب الفراعنة في الأدوار الإقصائية، في رابع مشاركة له في كأس العالم بعد 1934 و1990 و2018.

وحقق منتخب مصر إنجازًا غير مسبوق بعدما تأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم، عقب الفوز على منتخب أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، في مواجهة دور الـ32.

ارتقى منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، للمركز الـ24 فى تصنيف فيفا بدلا من الـ26، بعد التأهل التاريخى لدور الـ16 فى كأس العالم  2026.

واصل منتخب مصر كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم 2026، بعدما أصبح خامس منتخب أفريقي يحقق الفوز في مباراة بالأدوار الإقصائية للمونديال، إثر تفوقه على أستراليا بركلات الترجيح في دور الـ32.

موعد مباراة منتخب مصر و الأرجنتين

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر في دور ثمن النهائي مع الأرجنتين بعد هزيم الرأس الأخضر 3-2، ضمن منافسات مونديال 2026 المقام حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتقام مباراة منتخب مصر و الأرجنتين في دور الـ16 يوم الأربعاء 7 يوليو الجاري على ملعب أتالانتا، وتنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

 ويأمل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن في استثمار الحالة المعنوية المرتفعة للاعبين، بعد هذا التأهل التاريخي، من أجل مواصلة المشوار وتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل الكرة المصرية، بينما يواصل محمد صلاح قيادة المنتخب بخبراته الكبيرة وطموحه في كتابة فصل جديد من تاريخ الفراعنة على الساحة العالمية

محمد صلاح حسام حسن مباراة منتخب مصر الأرجنتين الرأس الأخضر موعد مباراة منتخب مصر و الأرجنتين

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