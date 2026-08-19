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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو جراف

جعل الكفيف يري العالم … مصري يحول تجربة فقدان البصر لـ أمل

نظارة تري العالم
نظارة تري العالم
كريم ناصر

أصبحت كارين تستخدم التقنية للوصول إلى فصلها، والتعرف على المتاجر، واختيار ملابسها والمساعدة في الدراسة. ويتوفر التطبيق على iPhone وAndroid ونظارات Meta، مجانًا مع مزايا إضافية باشتراك 20 دولارًا شهريًا أو 200 دولار سنويًا.

وسط رحلة سفاري في كينيا، كانت المصرية كارين مراد تستمع إلى وصف متواصل للحيوانات من حولها؛ مواقعها والمسافات التي تفصلها عنها وحركاتها، لتعيش مشهدًا لم تعد عيناها قادرتين على رؤيته منذ خمس سنوات.

بالنسبة للفتاة البالغة من العمر 16 عامًا، لم تكن التجربة مجرد وصف صوتي، بل لحظة استثنائية جعلتها تشعر وكأنها استعادت بصرها.

وخلف التجربة يقف شقيقها مارك، البالغ من العمر 20 عامًا، والذي فقد بصره هو الآخر، قبل أن يحول تجربته الشخصية إلى تطبيق مدعوم بالذكاء الاصطناعي يحمل اسم "Scribe Me"، يستخدمه اليوم آلاف المكفوفين في نحو 140 دولة.

بدأت معاناة مارك مع مشكلات البصر العام 2018، عندما خضع لسلسلة من الفحوصات داخل مصر وخارجها، من دون التوصل إلى تشخيص قاطع لحالته.

وفي الفيديو التالي نكشف التفاصيل … 

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