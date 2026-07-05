طارق يحيى: منتخب مصر قادر على إقصاء الأرجنتين والتأهل لربع نهائي المونديال

أكد طارق يحيى ثقته في قدرة منتخب مصر على تحقيق مفاجأة جديدة في كأس العالم، متوقعًا فوز الفراعنة على منتخب الأرجنتين وحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

منتخب مصر

وقال طارق يحيى، خلال ظهوره في برنامج "هنا المونديال": "أتوقع فوز منتخب مصر على الأرجنتين والتأهل لربع نهائي كأس العالم.. لما لا!"، مشيرًا إلى أن المنتخب المصري يمتلك المقومات التي تؤهله لمواصلة مشواره في البطولة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة قوية أمام منتخب الأرجنتين في دور الـ16، بعدما نجح في تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية، وسط طموحات جماهيرية بمواصلة كتابة التاريخ في مونديال 2026.