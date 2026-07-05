رئيس ليل يحدد سعرًا خياليًا لبيع المغربي أيوب بوعدي.. 100 مليون يورو

أكد أوليفييه ليتانج، رئيس نادي ليل، أن النادي لن يفرط في لاعبه المغربي أيوب بوعدي إلا مقابل مبلغ استثنائي، في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به من كبار الأندية الأوروبية.

أيوب بوعدي

وأوضح ليتانج أن ليل لم يحدد رقمًا رسميًا، لكنه أشار إلى أن قيمة بوعدي يجب أن تُقارن بصفقات ضخمة أُبرمت هذا الصيف، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك موهبة فريدة وسقفًا هائلًا للتطور رغم صغر سنه.

واستشهد رئيس ليل بانتقال إليوت أندرسون إلى مانشستر سيتي مقابل نحو 135 مليون يورو، معتبرًا أن بوعدي، البالغ من العمر 18 عامًا، يمتلك قيمة لا تقل عن ذلك بالنظر إلى إمكاناته المستقبلية.

وأشار ليتانج إلى أن العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع الدولي المغربي، لكن عددًا قليلًا فقط قادر على تحمل التكلفة المالية للصفقة، مؤكدًا أن إدارة ليل ليست مضطرة لبيع اللاعب في الوقت الحالي.