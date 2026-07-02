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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

صفقة القرن.. موهبة عربية يشعل حربا أوروبية وسعره يلامس 100مليون يورو

النجم المغربي الشاب أيوب بوعدي
النجم المغربي الشاب أيوب بوعدي
أمينة الدسوقي

لم يحتج النجم المغربي الشاب أيوب بوعدي سوى إلى عدة مباريات في كأس العالم 2026 ليغير مسار مستقبله بالكامل فصاحب الـ18 عامًا فرض نفسه كأحد أبرز اكتشافات البطولة، بعدما قدم مستويات ناضجة مع "أسود الأطلس"، ليصبح هدفا لأكبر أندية أوروبا في واحدة من أكثر قصص الميركاتو إثارة هذا الصيف.

كأس العالم يفتح أبواب المجد

وبات نادي ليل الفرنسي يدرك جيدًا قيمة جوهرته الجديدة، لذلك وضع سعرًا لا يقل عن 80 مليون يورو للتخلي عنه، مع إمكانية ارتفاع الرقم إلى 100 مليون يورو إذا أصرت أي جهة على ضمه فورًا.

6 عمالقة في سباق لا يعرف التراجع

اشتعلت المنافسة على خدمات لاعب الوسط المغربي، بعدما دخلت أندية مانشستر يونايتد وتشيلسي وآرسنال وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي، إلى جانب ريال مدريد، دائرة المهتمين بالحصول على توقيعه.

وتشير التقارير إلى أن جميع هذه الأندية تتابع تطور اللاعب عن قرب، في ظل قناعة متزايدة بأنه سيكون أحد أبرز نجوم خط الوسط في أوروبا خلال السنوات المقبلة.

ليل يتمسك باللاعب ولكن بشروط

ورغم انفتاح إدارة ليل على فكرة البيع، فإنها تفضل الاحتفاظ ببوعدي حتى صيف 2027 لاستكمال مراحل تطوره داخل الفريق.

ولهذا السبب، تمنح الإدارة الفرنسية أفضلية للأندية التي تقبل شراء اللاعب مع إعارته مباشرة إلى ليل، أو الاتفاق على انتقال مؤجل، وهو ما قد يخفض قيمة الصفقة مقارنة بالأندية الراغبة في ضمه بشكل فوري، والتي قد تضطر لدفع نحو 100 مليون يورو.

موهبة صنعت الفارق في المونديال

جاء هذا الاهتمام الاستثنائي بعد الأداء اللافت الذي قدمه بوعدي مع المنتخب المغربي في كأس العالم، حيث شارك أساسيا في ثلاث مباريات من أصل أربع، وأسهم في تأهل "أسود الأطلس" إلى دور الـ16، وكان من أبرز نجوم مواجهة هولندا التي حسمها المغرب بركلات الترجيح.

ورغم أن مشاركته الدولية الأولى جاءت قبل أسابيع فقط، فإنه أظهر شخصية قوية وثقة كبيرة في التعامل مع المباريات الكبرى.

إشادات من أساطير الكرة

المستويات التي قدمها اللاعب لم تمر مرور الكرام، إذ أشاد به النجم الفرنسي السابق وبطل العالم إيمانويل بيتي، معتبرًا أنه من أفضل المواهب الصاعدة في فرنسا.

وأكد بيتي أن بوعدي يمتلك مزيجا نادرا من الهدوء تحت الضغط، والمهارة الفنية، والقوة البدنية، إلى جانب ذكاء تكتيكي يفوق عمره، مشيرًا إلى أن اهتمام كبار الأندية الأوروبية به لم يكن مفاجئا، بل هو نتيجة طبيعية لما يقدمه منذ موسمين.

محطة جديدة تنتظر الموهبة المغربية

وبينما تستعر المنافسة خارج الملعب، يواصل أيوب بوعدي تركيزه على مشواره مع المنتخب المغربي، الذي يستعد لمواجهة كندا في دور الـ16 من كأس العالم يوم 4 يوليو.

ومع كل مباراة يخوضها، يبدو أن قيمة اللاعب السوقية ترتفع أكثر، ليصبح أحد أبرز نجوم الميركاتو العالمي، و مرشحا لكتابة فصل جديد في مسيرة الكرة المغربية داخل الملاعب الأوروبية.

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