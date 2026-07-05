وزير العمل يعلن توفير 4210 فرص عمل جديدة بمشروع محطة الضبعة النووية

أعلن وزير العمل حسن رداد اليوم /الأحد/، توفير 4210 فرص عمل جديدة بمشروع محطة الضبعة النووية، بالتعاون مع شركتي "نيكيمت–أتوم ستروي" و"كونسيرن تيتان-2"، في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب ودعم المشروعات القومية بالعمالة المصرية المؤهلة.

وقال الوزير - في بيان - إن الفرص تشمل 4060 وظيفة بالتعاون مع شركة "نيكيمت–أتوم ستروي"، و150 وظيفة بالتعاون مع شركة "كونسيرن تيتان-2"، مشيرا إلى أن باب التقديم مفتوح لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم /الأحد/ وحتى /الثلاثاء/، عبر الموقع الإلكتروني: https://egyres.manpower.gov.eg، مع ضرورة تجهيز بطاقة الرقم القومي وشهادة قياس مستوى المهارة.

وأوضح أن الوظائف المطلوبة تتضمن مهندسين مدنيين، ومهندسين مدنيين يجيدون اللغة الروسية، ومترجمين للغة الروسية، ومساحين، وفنيي تركيبات، وفنيي لحام أرجون، ولحامي كهرباء، إلى جانب حدادي تسليح، ونجارين مسلح، وفورمجية خرسانة، ونقاشين، وعمال مساعدين، برواتب تتراوح بين 10 آلاف و400 جنيه و35 ألف جنيه شهريا، بحسب طبيعة كل وظيفة.

وأضاف وزير العمل أن شركة "كونسيرن تيتان-2" توفر فرص عمل لحدادي التسليح وعمال طلاء المباني، مع حزمة مزايا تشمل توفير السكن، وثلاث وجبات يوميا، ووسائل انتقال من وإلى موقع العمل.

وأكد أن هذه الفرص تعكس ثقة الشركات الوطنية والأجنبية في كفاءة العامل المصري، وتؤكد نجاح التعاون بين الوزارة وشركاء التنمية في تلبية احتياجات سوق العمل، لافتا إلى استمرار الوزارة في التوسع في توفير فرص العمل داخل المشروعات القومية والاستثمارية بما يدعم جهود التنمية ويوفر فرص تشغيل حقيقية للشباب.