سؤال دمه تقيل مني.. مدحت شلبي يتحدث لـ مروان عطية عن ميسي.. شوف قال إيه؟

يتابع الجميع في مصر والوطن العربي الانجازات الكبيرة التي حققها المنتخب المصري، بالوصول لـ دور الـ 16 ببطولة كأس العالم، وأن الجميع يستعد لمتابعة مباراة الثلاثاء المقبل أمام منتخب الأرجنتين الذي يضم نجوم كبار منهم ميسي.

وعرضت قناة العربية مقطع فيديو للإعلامي مدحت شلبي خلال حواره مع مروان عطية، لاعب خط وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر، والذي تحدث فيه عن إمكانية مواجهة منتخب الأرجنتين في كأس العالم المقامة حاليا.

ووجه مدحت شلبي سؤالًا طريفًا لمروان عطية، قائلًا: "هتعمل إيه مع ميسي.. هتلزق له ولا هتكعبله؟.. ولا هتلعب عليه إزاي؟".

ورد مروان عطية قائلًا: "مش عارف والله.. بس الواحد بيكون في الملعب شخص تاني".

منتخب مصر

وأضاف: "القرار خارج الملعب بيكون مختلف عن القرار داخله، لأن الحماس بيكون كبير، وبكون مركز إني أقدم مباراة قوية".

حسام حسن ومحمد صلاح

وأشار إلى أنه سيتعامل مع ليونيل ميسي كما يتعامل مع أي لاعب داخل الملعب، لكنه شدد على أن ميسي لاعب كبير ولا يحتاج إلى الاندفاع في التدخلات ضده.

سؤال دمه تقيل

صلاح وميسي

وعاد مدحت شلبي ليعلق مازحًا: "بصراحة سؤال دمه تقيل مني.. وسؤال صعب".

كما هنأ إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، المصريين بتأهل المنتخب إلى دور الـ 16 في كأس العالم؛ بعد تخطي عقبة أستراليا وقال: "أشكر الرئيس السيسي على تهنئته لنا، وهذا الأمر بمثابة دافع لنا لتحقيق الإنجازات".

وأضاف إبراهيم حسن: “بنوعد الرئيس السيسي والشعب المصري إننا هنقاتل لآخر لحظة؛ لتحقيق الفوز في مشوار المونديال” و"اللي بنعمله ده أقل حاجة نقدمها لمصر والشعب المصري الجميل".

وأكد إبراهيم حسن: "المصريين في أمريكا وكندا عاملين ملحمة تشجيع كبيرة للغاية، وإحنا عايزين نعمل قد اللي عملناه ده 100 مرة، وإحنا هنا عشان نرفع علم مصر، وعلم مصر ده حاجة كبيرة جدا".

وقال إبراهيم حسن، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”: "شرف لينا أنا وحسام واللاعبين نرفع علم مصر، ونكتب سطر في تاريخ مصر، إحنا في مهمة وطنية، إحنا بنقاتل في الرياضة، إحنا بنحاول نجمل صورة مصر في الرياضة في العالم، وبنحاول نعمل حاجة في المباراة الجاية لأنها حاجة تاريخية».

وأضاف: «أنا شوفت كل الدول العربية والخليجية، وشوفت حاجات على الفيسبوك، الناس بتتنطط مع كل هدف لينا، دي هي الوحدة العربية، تحية من خلال حضرتك للشعب الفلسطيني، مع كل الظروف اللي بيمروا بيها قاعدين وبيشاهدوا مباراة مصر، كل التحية ليهم مرة تانية».

وأكمل: «لما وصلنا لركلات الترجيح في مباراة أستراليا ربنا كرمنا، بس عاوز أقولك إحنا في كل معسكر وتدريب مع اللاعبين، في نهاية كل تمرين اللاعبين بيسددوا ركلات ترجيح، سواء مباريات إقصائية أو عادية».

وأردف: «مفيش غير فتوح ومحمد عبد المنعم صعب لحاقهم بالمباراة الجاية أمام الأرجنتين، وهنسافر إلى أتالانتا، ونعمل استشفاء للاعبين".

وعن محمد صلاح، قال إبراهيم حسن: "صلاح بييجي نسخة تانية خالص مع معسكر منتخب مصر، صلاح بيلاقي نفسه مع حسام حسن، صلاح ما شاء الله مع حسام حسن بيأدي في أكتر من مركز، إحنا كنا بنشوفه مع مدربين سابقين إزاي؟، الكلام ده محصلش مع حسام».

وأوضح: «إحنا كل يومين سفر وبنشحن كل حاجة معانا هنا، وصلاح لما خرج في المباراة ضد إيران كان فيه إصابة، وطلع، وفيه مجهود اتعمل علشان يلحق مباراة أستراليا، إصابة صلاح في العادي تاخد 10 أيام على الأقل».

وأردف: «حسام مذاكر ومستعد لكل مباراة كأنها امتحان، حسام بيذاكر كل فرقة، حسام بيحفظ اللاعبين كل حاجة عن الفريق اللي قدام، علشان كده تلاقي اللاعبين عارفين كل حاجة، كمان حسام مدي اللاعبين كل الثقة، ومن أول يوم اللاعبين قالوا لحسام: إحنا مش عاوزين نروح، قولنا ليهم طلعوا الفكرة دي من دماغهم وإحنا مكملين هنا».

وأكمل: «بنقول للاعبين العبوا وأدوا اللي عليكم، إحنا مش هنعرف هنلعب تاني كأس عالم ولا لا، مش عارفين عمرنا فيه كام كأس عالم، بنقول للاعبين: أنتوا العبوا واكتبوا التاريخ دلوقتي، هيثم حسن إمبارح قدم مباراة كبيرة، وكان جاهزًا للمشاركة، وحسب ظروف المباراة بيتم إشراكه».

وتابع: «إحنا مش شايفين ميسي، بنقول للاعبين انزلوا العبوا ومتشوفوش أنتوا بتلعبوا مين، هما عندهم ميسي، فإحنا في مصر عندنا محمد صلاح، و26 ميسي، وإن شاء الله ربنا يكرمنا».

