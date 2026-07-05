أسئلته من نماذج الوزارة|معلم يؤكد سهولة امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 اليوم

انتهى منذ قليل طلاب الثانوية العامة من آداء امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 بجميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 الموجودة على مستوى الجمهورية

ومن جانبه .. أكد محمد الخولي معلم اللغة الإنجليزية ، أن امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 اليوم جاء “ كويس جدا”

وقال محمد الخولي : معظم امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 اليوم جاء من النماذج الاسترشادية المنشورة على موقع وزارة التربية والتعليم

وشهدت اليوم لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، آداء امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 الموجودة على مستوى الجمهورية .

واستمر زمن امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، من 9 صباحا حتى 12 ظهراً .

كما شهدت اليوم لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 بمدارس المكفوفين ، آداء امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 ورقة ثانية لطلاب الثانوية العامة المكفوفين ، والذي يستمر أيضا من 9 صباحا حتى 12 ظهرا .

مواصفات امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026

أكدت وزارة التربية والتعليم ، أن امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 النظام الجديد عبارة عن 42 سؤالًا، منها 3 أسئلة مقالية و39 سؤال اختيار من متعدد ، ومخصص للامتحان 60 درجة، منها 51 درجة لأسئلة الإختيار من متعدد و 9 درجات للأسئلة المقالية



امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، اجراء امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 للطلاب (الباقين للإعادة) وفقا لمنهج اللغة الإنجليزية المطور للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.

جدير بالذكر أنه حرص محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على متابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة 2026 من داخل غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث يتابع عبر شاشات وكاميرات المراقبة سير العمل داخل اللجان الامتحانية بمختلف محافظات الجمهورية، واطمأن على انتظام دخول الطلاب، وتنفيذ إجراءات التفتيش، ووصول أوراق الأسئلة والإجابة إلى اللجان، وبدء الامتحانات في المواعيد المحددة.



ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتطبيق إجراءات التفتيش بكل حسم ودقة داخل جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، مشددا على عدم السماح نهائيًا بدخول الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية

كما أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات مشددة بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفة يتم رصدها، ومواصلة اجراءات الانضباط الكامل بكافة اللجان على مستوى الجمهورية.