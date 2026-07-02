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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم: التعريب مسموح في لجان امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدارس اللغات

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن طلاب مدارس اللغات مسموح لهم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 بـ التعريب 

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : التعريب مستمر في امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب مدارس اللغات ، حيث يحق لطالب مدارس اللغات أن يجيب على الاسئلة المقالية باللغة العربية

و قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : في امتحانات الثانوية العامة 2026 في المواد المترجمة ،  يوجد خانة تسمى لغة الاختبار ، وهي تمثل اللغة التي يدرس بها الطالب المواد المترجمة في الثانوية العامة ( الإنجليزية أو الفرنسية) 

امتحانات الثانوية العامة 2026 .. فيديو توعوي بشأنها

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطوات الإجابة على  امتحانات الثانوية العامة 2026 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه خلال  امتحانات الثانوية العامة 2026 ، يجب على الطلاب استخدام قلم جاف أزرق فقط عند كتابة البيانات أو تظليل إجابات البابل شيت أو تدوين الإجابات في ورقة إجابة الأسئلة المقالية، ضمانا لصحة إجراءات التصحيح ورصد الدرجات.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على عدم الاعتداد بأي إجابات أو إجراءات تتم بالمخالفة للتعليمات المعلنة بشأن  امتحانات الثانوية العامة 2026 ، مؤكدة ضرورة مراجعة الطالب لكافة بياناته وإجاباته بدقة قبل تسليم أوراق الإجابة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تشهد امتحانات الثانوية العامة 2026 منذ انطلاقها حتى الآن ، حالة من الانضباط الكامل بمختلف اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، في ضوء الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية، والتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية لتأمين محيط اللجان.

وأكد خالد عبد الحكم، مستشار وزير التربية والتعليم لشؤون الامتحانات والمشرف على الإدارة المركزية للامتحانات، أن جميع مراحل العمل في امتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل، بدءًا من طباعة الأسئلة، مرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، وصولًا إلى لجان النظام والمراقبة.

وزارة التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة 2026 امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة 2026

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