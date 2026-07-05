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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مبابي: إذا اضطررنا للعب كرة قدم قذرة من أجل الفوز فلن نتردد.. ونستعد بقوة لمواجهة المغرب

مبابي
مبابي
إسلام مقلد

أكد كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا، أن "الديوك" كانوا على دراية كاملة بطبيعة المواجهة البدنية أمام منتخب باراجواي في دور الـ16 من كأس العالم 2026، مشددًا على أن فريقه مستعد لفعل كل ما يلزم من أجل تحقيق الانتصارات، حتى إذا تطلب الأمر خوض مباريات بعيدة عن الأداء الاستعراضي.

استعداد لكل السيناريوهات

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، تحدث مبابي عقب نهاية المباراة التي حسمها المنتخب الفرنسي بهدف دون رد، قائلاً: "أعتقد أننا كنا نعرف نوع المباراة التي سنخوضها. أرى أن المواجهة التي خضناها اليوم وأسلوب لعبنا كان جيدًا جدًا".

وأضاف: "لقد أظهرنا أننا فريق يعرف كيف يلعب كرة قدم هجومية، لكن إذا كان علينا وضع أيدينا في القذارة، سنضع أيدينا في القذارة. عذرًا على هذا التعبير، ليس لدينا أي مشكلة في ذلك من أجل تحقيق الفوز".

"نعرف كيف نلعب الكرة القذرة"

وأكد نجم ريال مدريد أن المنتخب الفرنسي أثبت قدرته على التأقلم مع مختلف ظروف المباريات، حتى عندما تفرض عليه مواجهة تعتمد على القوة البدنية والالتحامات.

وقال: "نحن نعرف أيضًا كيف نلعب كرة القدم القذرة، وقد فعلنا ذلك. كانوا يعتقدون أننا سنأتي إلى المباراة مرتدين بدلات التوكسيدو، وأننا سنكتفي باللمحات الفنية والتمريرات الثنائية، لكننا فزنا، وحتى في هذا النوع من المباريات كنا أفضل منهم".

التركيز على مواجهة المغرب

واختتم مبابي تصريحاته بالتأكيد على أن تركيز المنتخب الفرنسي بات منصبًا بالكامل على مواجهة المغرب في الدور ربع النهائي، مشددًا على أهمية استعادة الجاهزية البدنية قبل اللقاء المرتقب.

وقال: "الشيء الأكثر أهمية الآن هو التعافي من أجل مباراة ربع النهائي. سنلعب أمام منتخب جيد جدًا، ونحن سعداء بخوض هذه المواجهة، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل مواصلة طريقنا في البطولة".

ويستعد المنتخب الفرنسي لمواجهة قوية أمام منتخب المغرب في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، في لقاء يُقام بمدينة بوسطن، حيث يسعى "الديوك" لمواصلة حملة الدفاع عن طموحاتهم في المنافسة على اللقب، بينما يأمل "أسود الأطلس" في مواصلة إنجازهم التاريخي بالبطولة.

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