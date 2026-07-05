جاريدو يتوقع تتويج فرنسا بكأس العالم.. ومصر تودع أمام الأرجنتين

توقع الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني السابق للأهلي، مسار الأدوار الإقصائية المتبقية في كأس العالم 2026، مرشحًا منتخب فرنسا للتتويج باللقب في النهاية، بعد نهائي مرتقب أمام الأرجنتين.

منتخب مصر

ووفقًا لتوقعات جاريدو، ستكون مواجهات ربع النهائي كالتالي:

البرازيل × إنجلترا

الأرجنتين × كولومبيا

المغرب × فرنسا

إسبانيا × الولايات المتحدة

كما توقع خروج منتخبات النرويج، المكسيك، مصر، سويسرا، كندا، باراجواي، البرتغال وبلجيكا من البطولة خلال دور الـ16.

أما في نصف النهائي، فرجّح مواجهة كلاسيكية بين البرازيل والأرجنتين، بينما يلتقي منتخب إسبانيا مع فرنسا، على أن يحسم المنتخبان الأرجنتيني والفرنسي بطاقتي التأهل إلى المباراة النهائية.

واختتم جاريدو توقعاته بترشيح منتخب فرنسا للفوز على الأرجنتين في النهائي والتتويج بلقب كأس العالم 2026، في إعادة لنهائي مونديال 2022 ولكن بنتيجة مختلفة لصالح "الديوك".