طارق يحيى: مؤمن زكريا أذكى لاعب شفته في حياتي.. وضميته للإنتاج بعد مشاهدة فيديوهات فقط

كشف طارق يحيى عن كواليس تعاقده مع مؤمن زكريا خلال فترة قيادته لفريق الإنتاج الحربي، مؤكدًا أنه أدرك موهبته الاستثنائية منذ اللحظة الأولى.

مومن زكريا

وأوضح طارق يحيى، في تصريحات تلفزيونية، أن أول ما شاهده لمؤمن زكريا كان مجرد لقطات فيديو، لكنها كانت كافية لإقناعه بضرورة التعاقد معه على الفور.

وأضاف أنه طلب حضور اللاعب إلى النادي، ومنحه فرصة للمشاركة لمدة 45 دقيقة فقط في مباراة ودية أمام المصري البورسعيدي، من أجل متابعته عن قرب داخل الملعب.

وأشار إلى أنه عقب نهاية الشوط الأول، استدعى مؤمن زكريا وأبلغه بقراره النهائي قائلًا: "ألف مبروك.. أنت معانا"، ليوقع اللاعب على العقود ويتسلم شيكه، قبل أن يغادر وهو في غاية السعادة من فرط الفرحة.