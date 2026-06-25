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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مؤمن زكريا رفقة رمضان صبحي في أحدث ظهور على انستجرام

مؤمن زكريا ورمضان صبحي
مؤمن زكريا ورمضان صبحي
سارة عبد الله

شارك مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي السابق صورة تجمعه مع رمضان صبحى لاعب بيراميدز في أحدث ظهور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر رمضان صبحي رفقة مؤمن زكريا في صورة خطفت الأنظار لعلاقة الصداقة التي تجمعهما.

وكان قد وجه مؤمن زكريا لاعب منتخب مصر والنادى الأهلى، رسالة إلي لاعبي المنتخب الوطني بعد سفر بعثة منتخب مصر إلى أمريكا استعدادًا للمشاركة فى بطولة كأس العالم2026

ونشر مؤمن صورة لبعثة الفريق عبر حسابه الشخصي انستجرام وعلق قائلا :"«والله والله والله الحمد لله على كل شيء 2018 لما روحنا كأس العالم الواحد كان سليم وما روحتش مع المنتخب».

أضاف : «اه كنت زعلان بس مش نفس الزعل دلوقتى برغم الواحد تعبان دلوقتى، كان نفسى أكون موجود معاكوا شكرًا كابتن هانى أبوريدة شكرًا كابتن إبراهیم وحسام حسن، الحب الموجود من كل الناس.

مؤمن زكريا رمضان صبحي انستجرام

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