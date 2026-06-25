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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صعود الأولاد.. ترتيب المجموعة الأولى بالمونديال بعد انتهاء الجولة الأخيرة

منتخب المكسيك
منتخب المكسيك
رباب الهواري

أسدل الستار اليوم الخميس على منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم 2026، بعدما شهدت الجولة الثالثة والأخيرة مواجهات حاسمة حددت هوية المنتخبين المتأهلين إلى دور الـ32، حيث نجح منتخب المكسيك في إنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة، بينما خطف منتخب جنوب أفريقيا بطاقة التأهل الثانية بعد فوزه الثمين على كوريا الجنوبية.

المكسيك تحسم الصدارة بثلاثية أمام التشيك

واصل منتخب المكسيك عروضه القوية في البطولة، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على منتخب التشيك بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب أزتيكا ضمن الجولة الأخيرة.

وافتتح ألفارادو التسجيل في الدقيقة الخامسة والخمسين، قبل أن يعزز خوليان كينيونيس النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة الحادية والستين، ثم اختتم ألفارو فيدالجو الثلاثية بهدف ثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليؤكد تفوق المنتخب المكسيكي ويحافظ على سجله الخالي من الهزائم.

جنوب أفريقيا يخطف بطاقة التأهل

وفي المباراة الثانية، حقق منتخب جنوب أفريقيا مفاجأة كبيرة بعدما تغلب على منتخب كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى أربع نقاط، ليضمن التأهل إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه من خلال احتلال المركز الثاني في المجموعة.

في المقابل، تجمد رصيد منتخب كوريا الجنوبية عند ثلاث نقاط، بعدما اكتفى بفوز وحيد مقابل خسارتين، ليغادر منافسات البطولة رسميًا.

ترتيب المجموعة الأولى بعد نهاية المنافسات

أنهى منتخب المكسيك دور المجموعات في الصدارة برصيد تسع نقاط، محققًا العلامة الكاملة بعد الفوز على جنوب أفريقيا بهدفين دون رد، ثم التغلب على كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل، قبل الانتصار على التشيك بثلاثية نظيفة.

وجاء منتخب جنوب أفريقيا في المركز الثاني برصيد أربع نقاط، ليحجز بطاقة العبور إلى الدور الثاني، بينما احتل منتخب كوريا الجنوبية المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، وتذيل منتخب التشيك الترتيب برصيد نقطة واحدة فقط، بعدما تعادل في مباراة وخسر مباراتين، ليودع المنتخبان البطولة رسميًا مع نهاية منافسات دور المجموعات

منتخب المكسيك التشيك جنوب افريقيا كأس العالم

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