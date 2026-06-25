الزمالك يُقرر قيد كل اللاعبين في القائمة الأولى.. وأوشينج في طريقه للرحيل

أكد الإعلامي أمير هشام، أن مسئولي نادي الزمالك قرروا تسجيل كل اللاعبين الموجودين ضمن القائمة الأولى، وستضم أيضا اللاعبين العائدين من فترة الاعارة.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس على

الزمالك

قناة modern mti الفضائية: رحيل أي لاعب عن الزمالك سوف يكون في أضيق الحدود في ظل أزمة الايقاف التأديبي، والأسم المرشح للرحيل هو الكيني بارون أوشينج.

وأضاف: حال انهاء ازمة القيد التأديبي من الوارد رحيل 5 أو 6 لاعبين، لكن الأمر صعب، والزمالك ينتظر قرار الاستئناف يوم 8 يوليو المقبل أما الغاء أو تعديل القرار أو تخفيض العقوبة.

وأوضح: الغاء العقوبة صعب، لكن الزمالك يحاول انهاء جميع القضايا لابداء حسن النية امام المحكمة الرياضية قبل النظر في الاستئناف.