أمير هشام يكشف تطورات ملف المدير الفني الجديد لـ بيراميدز.. وموقف علي ماهر

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي بيراميدز يسعى لحسم ملف المدير الفني الجديد في أقرب وقت، مشيرًا إلى أن إدارة السماوي تفرض السرية الكاملة على هذا الملف في الوقت الراهن.

نادي بيراميدز

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti الفضائية: بيراميدز يسعى للتعاقد مع مدير فني أجنبي عن طريق ممدوح عيد الرئيس التنفيذي، وعمرو بسيوني مدير التعاقدات، ولازال هناك بحث عن مدرب جدير بقيادة الفريق.

وأضاف: في حالة عدم التوصل لاتفاق مع مدير فني أجنبي، فأن علي ماهر هو المرشح الأبرز لقيادة الفريق.. وحسم ملف المدير الفني لفريق بيراميدز خلال ساعات.

وأشار إلى أن علي ماهر عقده مستمر مع سيراميكا كليوباترا لموسم آخر، ولديه حماس شديد لقيادة بيراميدز في الموسم المقبل.

وزاد: المصري سبق وفاوض علي ماهر قبل تمديد عقد مدربه عماد النحاس لكن سيراميكا تمسك بوجوده ورفض رحيله.

وأكمل: معتز البطاوي المشرف على الكرة أكد أن علي ماهر موجود بشكل طبيعي حتى الآن ويتم الاستعداد والتجهيز بشكل قوي للموسم القادم.

وأتم: علي ماهر لديه شرط جزائي في عقده مع سيراميكا كليوباترا باجمالي شهرين حوالي 3 مليون جنيه.. وحال رغبة بيراميدز في التعاقد معه سوف يتم تسديد المبلغ.