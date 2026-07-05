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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرنسا تعبر باراجواي إلى ربع نهائي كأس العالم بهدف «مبابي»

فرنسا
فرنسا
رباب الهواري

حجز منتخب فرنسا مقعده في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعد ما حقق فوزًا صعبًا على منتخب باراجواي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الستة عشر من البطولة، ليواصل منتخب الديوك مشواره بنجاح نحو المنافسة على اللقب.

شوط أول سلبي وسيطرة فرنسية دون أهداف

شهد الشوط الأول أفضلية واضحة للمنتخب الفرنسي الذي فرض سيطرته على مجريات اللعب واستحوذ على الكرة في معظم الفترات، محاولًا اختراق دفاعات باراجواي التي ظهرت بتنظيم دفاعي مميز، وأغلقت جميع المساحات أمام مهاجمي فرنسا.

ورغم المحاولات المتكررة، لم يتمكن كيليان مبابي ورفاقه من هز الشباك، بينما اعتمد منتخب باراجواي على الهجمات المرتدة السريعة، لكنها لم تشكل خطورة حقيقية على مرمى الحارس مايك ماينان، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

مبابي يحسم التأهل من ركلة جزاء

في الشوط الثاني واصل المنتخب الفرنسي ضغطه الهجومي حتى حصل على ركلة جزاء في الدقيقة السبعين، انبرى لها كيليان مبابي بنجاح، مسجلًا هدف المباراة الوحيد، ليمنح منتخب بلاده بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

ورغم محاولات منتخب باراجواي لإدراك التعادل خلال الدقائق الأخيرة، نجح الدفاع الفرنسي في الحفاظ على تقدمه حتى أطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز فرنسا بهدف دون مقابل.

مبابي يواصل كتابة التاريخ

واصل كيليان مبابي تألقه اللافت في البطولة بعدما رفع رصيده إلى سبعة أهداف، ليتقاسم صدارة هدافي كأس العالم 2026 مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في سباق مشتعل على لقب هداف البطولة.

كما رفع مبابي رصيده التاريخي إلى تسعة عشر هدفًا في مشاركاته بكأس العالم، ليقترب أكثر من رقم ليونيل ميسي الذي يملك عشرين هدفًا في البطولة.

مواجهة مرتقبة أمام المغرب

ويضرب منتخب فرنسا موعدًا قويًا مع منتخب المغرب في الدور ربع النهائي، بعدما تأهل أسود الأطلس إلى هذا الدور إثر فوزهم الكبير على منتخب كندا بثلاثة أهداف دون رد، في مواجهة ينتظرها عشاق كرة القدم لما تحمله من إثارة وقوة بين المنتخبين.

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