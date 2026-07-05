مبابي يحذر من المغرب: نعلم أنهم فريق قوي جدًا

أكد كيليان مبابي جاهزية منتخب فرنسا لمواجهة منتخب المغرب في ربع نهائي كأس العالم 2026، مشددًا على صعوبة المباراة وقوة المنافس المغربي.

منتخب المغرب

وقال مبابي، في تصريحاته عن المواجهة المرتقبة: “نعلم أنهم فريق قوي جدًا، وسنقدم أفضل ما لدينا لمواصلة مشوارنا”.

وتأتي هذه التصريحات بعد تأهل فرنسا إلى ربع النهائي عقب فوزها الصعب على باراجواي بهدف دون رد، ليضرب الديوك موعدًا مع أسود الأطلس.

وتحظى المواجهة المرتقبة باهتمام كبير، خاصة أنها تجمع بين منتخبين قدما مستويات قوية خلال البطولة، وسط ترقب جماهيري لمعرفة هوية المتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم.