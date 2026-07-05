جوميز: اخترت مشروع الخليج رغم تلقي عروض أخرى.. وهدفنا ضمان البقاء مبكرا

أكد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الجديد لفريق الخليج السعودي، أنه فضّل خوض تجربة تدريب الفريق على حساب عروض أخرى تلقاها، مشيرًا إلى ثقته في مشروع النادي وطموحاته خلال المرحلة المقبلة.

وقال جوميز، في تصريحات نقلتها صحيفة الرياضية السعودية: "أنا سعيد للغاية بالعودة إلى السعودية، التي أعتبرها عائلتي الثانية، بعدما ارتبطت بالعمل في أنديتها لسنوات عديدة".

وأضاف: "أشعر بالفخر بقيادة نادٍ بحجم الخليج، وقد اخترت مشروع النادي رغم وجود عروض أخرى، لإيماني برؤية الإدارة ورغبتها في بناء فريق قادر على المنافسة وتقديم عمل مميز خلال الموسمين المقبلين".

وأوضح المدرب البرتغالي أن الهدف الأول للفريق في الموسم الجديد يتمثل في حسم البقاء بدوري روشن السعودي مبكرًا، قبل التفكير في تحقيق أهداف أكبر.

من جانبه، أكد أحمد خريدة، رئيس نادي الخليج، أن التعاقد مع جوميز جاء بعد دراسة متأنية، بهدف مواصلة المشروع الفني الذي بدأه الفريق خلال المواسم الماضية، مشددًا على ثقة الإدارة في قدرته على قيادة الفريق نحو نتائج أفضل.

وأشار خريدة إلى أن الإدارة تعمل على معالجة الأخطاء الدفاعية التي أثرت على نتائج الفريق في الموسم الماضي، إلى جانب تطوير الجانب الهجومي، بما يحقق تطلعات الجماهير في الموسم المقبل.

وفيما يخص إمكانية نقل المباريات ذات الحضور الجماهيري المحدود إلى ملعب الخليج أو ملعب الأمير نايف بن عبدالعزيز في القطيف، أوضح رئيس النادي أن الإدارة تقدمت بطلب رسمي إلى وزارة الرياضة بالتنسيق مع رابطة الدوري، إلا أنها لم تتلقَّ أي رد حتى الآن، ما يعني استمرار إقامة مباريات الفريق على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

وكان نادي الخليج قد أعلن قبل أسابيع تعاقده مع جوزيه جوميز، المدير الفني السابق للزمالك، بعقد يمتد حتى صيف عام 2028، وذلك عقب نهاية مشواره مع الفتح بنهاية الموسم الماضي.