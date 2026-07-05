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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يكشف سبب حزن تريزيجيه وموقف صفقة الرياض السعودي

تريزيجيه
تريزيجيه
عبدالله هشام

كشف الإعلامي احمد شوبير عن سبب حزن محمود تريزيجيه لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر مشيرا إلى ترحيب اللاعب بالرحيل لنادي الرياض السعودي خلال الانتقالات الصيفية.

وقال شوبير خلال تصريحات إذاعية: تريزيجيه حزين بسبب الحديث عن راتبه لانه اختار الأهلي وفضله على أوروبا  وتضحيته بمبالغ مالية ضخمه بجانب شراءه برقم قليل.

وأضاف: تريزيجيه يرى انه لا يوجد أزمة في راتبه مع الأهلي لانه قدم الكثير للنادي وفي الموسم الماضي كان افضل لاعب في الفريق والحديث المتزايد عن راتبه سبب حزنه  

وواصل : حينما جاء عرض من الرياض رحب لان الضغوط زيادة جدا والنادي سأله قال موافق، تريزيجيه مخلص وامين ولاعب مهم جدا، واللي هياخده من الرياض مرتين ونص او تلات اضعاف أحمد شوبير:

واختتم شوبير تصريحاته قائلا قصة تريزيجيه مع الأهلي أنتهت وصفقة انتقاله للرياض السعودي تمت.

تريزيجيه الأهلي منتخب مصر كأس العالم الرياض السعودي

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