الغندور يطرح سؤالًا فنيًا قبل مواجهة المغرب وفرنسا في ربع نهائي المونديال

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالًا فنيًا بشأن مواجهة منتخب المغرب المرتقبة أمام منتخب فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026، متسائلًا عن قدرة "أسود الأطلس" على تحقيق الفوز والتأهل إلى نصف النهائي. وذلك بعد تأهل المغرب وفرنسا رسميًا إلى الدور المقبل.

منتخب المغرب

وقال الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"سؤال فني.. هل المغرب قادرة على الفوز على فرنسا في دور الثمانية؟ وما هي طريقة اللعب الأفضل لإيقاف نجوم فرنسا، خصوصًا كيليان مبابي، ومايكل أوليسيه، وعثمان ديمبيلي؟".

وتُعد السرعة الكبيرة للثلاثي الهجومي الفرنسي أحد أبرز أسلحة منتخب فرنسا، بينما يعول المنتخب المغربي على التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي والارتداد السريع، وهي عناصر كانت سببًا في نجاحه خلال الأدوار السابقة من البطولة.