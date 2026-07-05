توقف الصفقة التبادلية بين الأهلي والمصري بسبب قائمة الأجانب

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن توقف المفاوضات الخاصة بالصفقة التبادلية بين النادي الأهلي والنادي المصري، موضحًا أن السبب يعود إلى عدم وجود مكان شاغر للاعب أجنبي في قائمة الأهلي حتى الآن.

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وأضاف شوبير، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن إتمام الصفقة مرهون بتفريغ مكان للاعب أجنبي داخل قائمة الأهلي خلال الفترة المقبلة.

كشف الإعلامي أحمد حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن النادي الأهلي أتم اتفاقه مع نادي إنبي للتعاقد مع الثنائي علي محمود وأقطاي عبدالله خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأضاف أن الصفقة يتبقى لها فقط الانتهاء من صياغة العقود ومراجعتها من جانب الشئون القانونية داخل النادي، تمهيدًا لتوقيعها بشكل رسمي.

وأشار إلى أن الإعلان الرسمي عن إتمام التعاقد مع الثنائي قد يتم خلال الساعات القليلة المقبلة، عقب استكمال الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بالصفقة.