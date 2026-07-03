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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سمير كمونة: من يشجع منتخبًا غير مصر فليبحث عن بلد أخرى

كمونه
كمونه
ياسمين تيسير

أكد سمير كمونة، نجم النادي الأهلي السابق، دعمه الكامل لمنتخب مصر والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، مشيدًا بما يقدمه المنتخب خلال مشواره، كما وجه رسالة حادة لمن يساند منتخبات أخرى على حساب منتخب بلاده.

وقال كمونة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويُذاع على قناة CBC: "إحنا مصريين وبنحب بلدنا، وبندعم منتخبنا سواء كان حسام حسن هو المدرب أو أي شخص آخر. المنتخبات العربية شرفتنا في كأس العالم، وقدمت صورة مشرفة للكرة العربية، وكانت أفضل من منتخبات أوروبية كبيرة، وبنشكرهم على المستوى اللي ظهروا به".

وأضاف: "أحيي جميع المنتخبات العربية التي شاركت في كأس العالم، لأنها قدمت أداءً مميزًا وشرفت الكرة العربية".

وواصل: "الإعلاميين أو اللاعبين السابقين اللي بيظهروا في الفضائيات وبيشجعوا منتخب تاني، لو مش عاجبك منتخبك وبلدك روح شوف بلد تانية وامشي، ومفيش واحد يشجع منتخب تاني ويبقى وطني".

وأشاد كمونة بمدرب حراس المرمى، قائلًا: "بشكر سعفان الصغير على مجهوده مع مصطفى شوبير في منتخب مصر، وده انعكس بشكل واضح على مستواه في البطولة".

وتحدث عن المدربين الوطنيين، مؤكدًا: "في تاريخ منتخب مصر، المدربون الأجانب لم يحققوا نجاحات تُذكر، وكل الإنجازات كانت مع المدربين المصريين، وعلى رأسهم حسن شحاتة ومحمود الجوهري".

وأضاف: "حسام حسن يسير على نهج حسن شحاتة والجوهري، وقدر يصنع جيلًا جديدًا في منتخب مصر، وده ظهر في مستوى المنتخب".

واختتم تصريحاته قائلًا: "عندنا منتخب قوي جدًا، وجاهز فنيًا بشكل محترم، وأتوقع الفوز بنتيجة 1-0، وبقول للحاقدين: يا أخي اطلع قول مبروك لمنتخب بلدك، إنت هتخسر إيه؟".

وعن تشكيل المنتخب، قال: "أرشح تواجد إمام عاشور مكان مهند لاشين في وسط الملعب، على أن نخوض المباراة بنفس التشكيل السابق".

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